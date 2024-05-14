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Среднюю зарплату в 2024 году назвали в Казахстане

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Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В первом квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 382 279 тенге. За три месяца она снизилась на 2,9%. В каком регионе страны самый высокий показатель, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно актуальным данным Бюро национальной статистики, фактическая численность работающих казахстанцев в первом квартале 2024 года составила почти 3,8 млн человек. В общем им было выплачено чуть более 4,3 трлн тенге. То есть столько составил фонд оплаты труда за три месяца.

Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в результате сложилась на уровне 382 279 тенге. Отметим, что, помимо должностных окладов, в расчет вошли различные доплаты, надбавки, премии и иные выплаты работникам с учетом налогов и социальных платежей.

Данный размер средней зарплаты также указан без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Статистика с учетом всех предприятий обычно выходит позже.

Между тем отметим, что по сравнению с четвертым кварталом 2023 года этот показатель снизился на 2,9%, а с аналогичным периодом прошлого года – вырос на 12,3%. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, снижение по сравнению с прошлым кварталом составило 5,4%, а рост по сравнению с предыдущим годом – 2,7%.

В каких отраслях самая высокая зарплата

При этом доходы работников могут сильно отличаться в зависимости от видов экономической деятельности. Например, самая высокая зарплата в первом квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансов и страхования – 780 876 тенге.

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На втором месте расположилась информация и связь (654 902 тенге), а на третьем – промышленность (546 968 тенге). Отдельно стоит отметить горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, где среднемесячная зарплата равна 864 029 тенге.

Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 212 300 тенге. В частности, в области рыболовства и рыбоводства – 134 621 тенге.

Напомним, что год назад в правительстве обещали в два раза поднять зарплаты рядовым работникам государственных рыбоводных предприятий.

В каких регионах самые высокие зарплаты

В разрезе регионов самые высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в Атырауской (604 052 тенге), Мангистауской (571 403 тенге) областях и Ұлытау (501 624 тенге).

Далее идут два мегаполиса: Астана (494 011 тенге) и Алматы (454 172 тенге). В Шымкенте этот показатель равен 290 848 тенге.

Самая низкая средняя зарплата в первом квартале 2024 года зафиксирована в области Жетісу – 270 205 тенге.

Напомним, что в Казахстане ежеквартально также публикуют данные о медианной зарплате. Она находится в центре условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части. В четвертом квартале 2023 года этот показатель составил 259 463 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2098247-srednyuyu-zarplatu-v-2024-godu-nazvali-v-kazahstane/

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