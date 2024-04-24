Жилье подорожает из-за планов правительства в Казахстане, считают аналитики

Планы правительства РК по развитию жилищного строительства направлены на улучшение этой сферы. Однако влияние принимаемых мер может оказаться негативным. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

23 апреля Министр промышленности и строительства на брифинге в кабмине озвучил планы по развитию отрасли жилищного строительства в Казахстане. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства РК UKIMET.

Так, отмечается, что среди принимаемых мер ожидаются:

строительство 111 млн кв. метров жилья – реализация будет за счет всех источников финансирования, что позволит обеспечить новым жильем более 1 млн семей;

– реализация будет за счет всех источников финансирования, что позволит обеспечить новым жильем более 1 млн семей; господдержка на 1,1 трлн тенге – это общая сумма льготной господдержки на текущий год, что является исторически рекордным показателем.

Однако, согласно мнению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, эти меры могут нести риски снижения доступности жилья для населения, как это было при изъятии части пенсионных накоплений.

Напомним, что также в ходе брифинга Министр промышленности и строительства рассказал, как и где будут восстанавливать жилье для пострадавших от паводков в Казахстане.

Грандиозные планы

Согласно сообщению Tengenomika, всего за 6 лет планируется увеличить совокупный жилищный фонд на 26,5%, что является очень амбициозной целью.

Планы по развитию отрасли жилищного строительства в Казахстане. Источник: Telegram-канал UKIMET

"По данным БНС АСПР, жилищный фонд в 2023 году составил 419,1 млн кв. метров, а увеличение на 111 млн кв. метров в историческом периоде заняло почти 12 лет.

По данным правительства, за последние 5 лет в жилищное строительство было инвестировано более 12 трлн тенге или около 26 млрд USD по текущему курсу, а введено порядка 78,5 млн кв. метров нового жилья. С учетом всех источников финансирования 695 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.", – отмечают аналитики.

Чего опасаются аналитики

Планы по развитию жилищного строительства должны позволить правительству достичь сразу двух целей:

за счет стройки обеспечивается "драйвер" экономического роста, что очень критично с текущими целями по удвоению ВВП страны к 2029 году;

через льготные программы государство обеспечивает поддержку стороне спроса.

Однако, согласно мнению аналитиков, такие меры могут привести к ухудшению условий на рынке жилья для самих казахстанцев.

Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

"Рекордная господдержка в текущем году (1,1 трлн тенге) может повторить эффект досрочного изъятия пенсионных денег в 2021-2022 годах, когда предложение не поспевало за спросом, из-за чего цены на рынке жилья взлетели и сделали покупку жилья еще менее доступной для населения", – предупреждают в Tengenomika.

Так, в 2022 году из-за высоких цен на жилье казахстанцы не могли воспользоваться льготной ипотекой: квартиры стоили больше, чем было предусмотрено ипотечными программами.

Напомним, что подобное мнение в 2022 году также озвучивали эксперты в сфере продажи жилья. Они указывали, что новые программы льготной ипотеки могут вызвать дополнительный рост цен.

То есть, что чем больше у казахстанцев возможностей купить жилье, тем оно становится дороже – в этом, по мнению экспертов, и заключается основная причина подорожания жилой недвижимости.

Другими словами, эксперты и аналитики опасаются того, что введение дополнительных мер по господдержке жилищного строительства за счет новых льготных программ без их изоляции от рынка жилья может сделать квартиры менее доступными для казахстанцев.

Напомним, что ранее эксперты прогнозировали дальнейший рост цен на жилье в Казахстане.