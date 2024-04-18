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Эксперты прогнозируют рост цен на жилье в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Серьезного снижения цен на казахстанском рынке жилья в 2024 году ждать не стоит. Наоборот, уже в этом году они могут вырасти на 10-15%. О том, стоит ли сейчас покупать недвижимость, читайте на NUR.KZ.

Весь прошлый год цены на жилую недвижимость в Казахстане почти не менялись. К концу 2023 года аналитики даже зафиксировали некоторое снижение стоимости квадратных метров, которое происходит в отдельных регионах до сих пор.

Напомним, по итогам марта цены на первичное жилье снизились на 0,4% за месяц.

Однако это снижение, как считают некоторые финансовые эксперты, которых опросил медиа-портал The Tenge, не продлится долго. Наоборот, из-за ряда факторов стоимость жилья в Казахстане начнет расти.

Так, среди главных причин роста цен аналитики называют снижение количества предложений на рынке, а также постепенный рост спроса, который может ускориться из-за ввода ряда льготных жилищных программ, таких как: "Отау" с процентной ставкой в 9% или "Наурыз", которая даст возможность гражданам из социально уязвимых слоев возможность оформить ипотеку под 7%.

В целом ожидается, что уже в текущем году цены на рынке жилья могут вырасти в среднем на 10-15% или на тот же уровень, что и общая инфляция. В связи с этим, как считают эксперты, казахстанцам не стоит ждать пока "рынок остынет", потому что никакого "пузыря", который вот-вот лопнет и цены резко упадут, нет. Если есть возможность, то лучше приобретать жилье уже в этом году.

Впрочем, такого резкого роста цен, как в последние четыре года, за которые квадратные метры, как отмечает аналитик Андрей Чеботарев, подорожали на 100%, в ближайшее время не будет.

Подытожив прогнозы экспертов, можно сделать следующие выводы что в 2024:

  • цены на жилье будут расти;
  • предложений на рынке недвижимости станет меньше;
  • спрос среди населения никуда не денется и будет расти;
  • лучше покупать жилье, а не выжидать.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в марте на рынке жилья было зафиксировано снижение количества продаж – особенно сильно это коснулось Алматы, где спрос за месяц упал сразу на 19,3%, что в теории могло быть также связано с неспокойной сейсмической обстановкой в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2086877-eksperty-prognoziruyut-rost-tsen-na-zhile-v-kazahstane/

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