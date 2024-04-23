Будут ли строить новые дома в местах, которые сейчас подтапливает, рассказал министр Шарлапаев

Министр промышленности и строительства сегодня на брифинге в кабмине рассказал, как и где будут восстанавливать жилье для пострадавших от паводков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что в случае признания жилья непригодным для восстановления существует два механизма:

по решению акиматов в данном регионе приобретается квартира по согласованию с пострадавшим;

жилье строится заново.

"Два механизма обеспечения жилья были официально приняты правительством. Это делается для того, чтобы максимально обеспечить гибкость этого механизма и ускорить обеспечение людей жильем. Очевидно, покупать – быстрее, чем строить.

Второе – для обеспечения выполнения ремонтных работ после заключения и технического освидетельствования жилья по решению акимата выделяются денежные средства на компенсацию ремонта, либо ремонт осуществляется за счет акимата строительной компанией, которую выберут местные исполнительные органы.

В целом, задача стоит в максимально короткий срок выстроить жилье и максимально обеспечить за летний сезон всех людей жильем", – заверил министр.

При этом он сообщил, что идея восстановления жилья в местах подтоплений правительством не поддерживается.

"Даже если есть пожелание у человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем, потом что по факту эта ситуация будет повторяться каждый год. Такие случаи есть. Мы будем восстанавливать жилье, восстанавливать там, где подтоплений в будущем не ожидается", – подчеркнул Шарлапаев.

При этом, как считают эксперты, цены на жилье в Казахстане могут вырасти из-за паводков.

Отметим, по данным МЧС, по состоянию на 11:00 23 апреля в Казахстане вернулись в свои дома 25 324 человека. В эвакопунктах остаются 8 783 человека, из них 3 832 ребенка. Отведена и откачана вода из 4 708 жилых домов и 2 774 дворовых территорий.

Ранее сегодня премьер-министр Олжас Бектенов поручил регионам начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению. Также стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге.

Кроме того, сегодня мы показывали кадры затопленного города Кульсары в Атырауской области, который сильно пострадал от наводнения.