Условия льготной ипотеки под 9% смягчили в Казахстане

Некоторые казахстанцы получили отказ в ипотеке "Отау" из-за наличия нежилой недвижимости или небольшой доли в общем жилье. Теперь таких ограничений нет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Новая льготная ипотека "Отау" была запущена в Казахстане 1 марта текущего года. В рамках нее граждане без собственного жилья могут оформить жилищный заем под 9% на 19 лет с первоначальным взносом от 20%. При этом со временем годовая эффективная ставка (ГЭСВ) снижается до 4%.

Однако на деле после запуска программы не все желающие смогли пройти отбор – большая часть заявок на участие в ней оказалась непринятой. Одной из причин отказа стало наличие собственного жилья у участника в течение последних пяти лет.

В действительности, как рассказали представители "Отбасы банка", который является оператором ипотеки "Отау", многие казахстанцы получили несправедливый отказ.

Как оказалось, система автоматически "поднимала" сведения по наличию недвижимости, но не анализировала их. В итоге получили отказ даже те граждане, у которых была в наличии парковка, гараж, земельный участок, кладовые или же просто небольшая доля в общем жилье.

"Естественно, эти факты не говорят о том, что люди не нуждаются в жилье. Мы внимательно рассмотрели все обращения граждан, провели анализ отказов по программе "Отау" и выработали отдельное решение по сложившейся ситуации", – сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Теперь, помимо автоматической проверки, банк будет проводить ручную, во время которой будет анализироваться, какая недвижимость зарегистрирована на заявителя.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Поэтому казахстанцы, получившие отказ из-за наличия нежилой недвижимости или доли в общем приватизированном жилье, смогут повторно подать заявку по программе "Отау".

Сделать это можно до 30 апреля включительно через портал "Баспана маркет". Заявки по программе "Отау" принимаются в рабочие дни с 9.00 часов до 21.00 часа.

После окончания приема заявок банк проведет ранжирование списка. Он будет опубликован на портале банка.

Затем у участника программы будет порядка 40 рабочих дней для подачи кредитной заявки. Если он получит положительное одобрение по займу, то у него будет еще 6 месяцев, чтобы подыскать себе жилье.

Напомним, чтобы получить заем в рамках программы "Отау", казахстанец должен иметь действующий минимум 18 месяцев депозит в "Отбасы банке" с суммой от 1 млн тенге.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли передать депозит другому человеку, который хочет принять участие в программе, но не может из-за отсутствия вклада.