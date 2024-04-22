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Условия льготной ипотеки под 9% смягчили в Казахстане

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Ипотека
Ақша. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые казахстанцы получили отказ в ипотеке "Отау" из-за наличия нежилой недвижимости или небольшой доли в общем жилье. Теперь таких ограничений нет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Новая льготная ипотека "Отау" была запущена в Казахстане 1 марта текущего года. В рамках нее граждане без собственного жилья могут оформить жилищный заем под 9% на 19 лет с первоначальным взносом от 20%. При этом со временем годовая эффективная ставка (ГЭСВ) снижается до 4%.

Однако на деле после запуска программы не все желающие смогли пройти отбор – большая часть заявок на участие в ней оказалась непринятой. Одной из причин отказа стало наличие собственного жилья у участника в течение последних пяти лет.

В действительности, как рассказали представители "Отбасы банка", который является оператором ипотеки "Отау", многие казахстанцы получили несправедливый отказ.

Как оказалось, система автоматически "поднимала" сведения по наличию недвижимости, но не анализировала их. В итоге получили отказ даже те граждане, у которых была в наличии парковка, гараж, земельный участок, кладовые или же просто небольшая доля в общем жилье.

"Естественно, эти факты не говорят о том, что люди не нуждаются в жилье. Мы внимательно рассмотрели все обращения граждан, провели анализ отказов по программе "Отау" и выработали отдельное решение по сложившейся ситуации", – сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Теперь, помимо автоматической проверки, банк будет проводить ручную, во время которой будет анализироваться, какая недвижимость зарегистрирована на заявителя.

Мужчина оценивает имущество
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Поэтому казахстанцы, получившие отказ из-за наличия нежилой недвижимости или доли в общем приватизированном жилье, смогут повторно подать заявку по программе "Отау".

Сделать это можно до 30 апреля включительно через портал "Баспана маркет". Заявки по программе "Отау" принимаются в рабочие дни с 9.00 часов до 21.00 часа.

После окончания приема заявок банк проведет ранжирование списка. Он будет опубликован на портале банка.

Затем у участника программы будет порядка 40 рабочих дней для подачи кредитной заявки. Если он получит положительное одобрение по займу, то у него будет еще 6 месяцев, чтобы подыскать себе жилье.

Напомним, чтобы получить заем в рамках программы "Отау", казахстанец должен иметь действующий минимум 18 месяцев депозит в "Отбасы банке" с суммой от 1 млн тенге.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли передать депозит другому человеку, который хочет принять участие в программе, но не может из-за отсутствия вклада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2088683-usloviya-lgotnoy-ipoteki-pod-9-smyagchili-v-kazahstane/

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