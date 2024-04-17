Казахстанцев хотят обязать копить по 600 тыс. в год для дешевой аренды жилья

В программу по аренде жилья без права выкупа хотят внести изменения, которые обяжут казахстанцев копить деньги. О минимальной сумме, которую придется заработать участникам, узнали журналисты NUR.KZ.

Снимать чужое жилье и копить деньги на собственное – очень тяжелая задача, особенно если учесть текущие цены на рынке аренды жилой недвижимости. Многие казахстанцы после покрытия всех своих расходов просто не могут откладывать достаточно денег, чтобы в ближайшем будущем, например, потратить их на первоначальный взнос по ипотеке.

Одним из вариантов решения этой проблемы могут стать государственные программы аренды жилья без права выкупа для разных категорий населения. Стоимость ежемесячной аренды обычно варьируется от 5 000 до 15 000 тенге без учета коммунальных услуг.

При этом сейчас рассматривается возможность ужесточить условия предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи. Комитет по делам молодежи и семьи разработал и опубликовал на портале "Открытые НПА" соответствующий проект приказа.

В частности, он утверждает минимальную сумму, которая должна быть накоплена участниками в течение года после заключения или пролонгации договора о предоставлении арендного жилища без права выкупа. Она будет составлять 170 месячных расчетных показателя (МРП), или 627 640 тенге в 2024 году.

То есть в первый год участия в программе казахстанцы должны накопить этот порог, чтобы им продлили дешевую аренду еще на год. Важно отметить, что в следующие годы минимальная сумма будет другой из-за изменения МРП. Всего участвовать в программе можно не более трех лет. Повторное участие не допускается.

Примечательно, что правилами прямо указано, что копить деньги можно только в жилищном строительном сберегательном банке – на текущий момент в Казахстане таким является только "Отбасы банк". Открытый депозит в других банках считаться не будет.

Для участия в программе, как отмечается в документе, нужно будет заключить трехсторонний договор о предоставлении арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи между заявителем, уполномоченным органом и банком.

Стоит отметить, что пока все эти поправки не вступили в силу. Проект приказа находится лишь на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 30 апреля. Поэтому говорить о том, что казахстанцев уже обязали копить деньги для дешевой аренды жилья, пока рано.