Вырастет ли стоимость жилья из-за новой льготной ипотеки в Казахстане, рассказал эксперт

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Чем больше у казахстанцев возможностей купить жилье, тем оно становится дороже – в этом, по мнению экспертов, и заключается основная причина подорожания жилой недвижимости. Как устанавливаются цены и какой их рост можно назвать нормальным, узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что в Казахстане предложили внедрить механизм субсидирования рыночной ипотеки. Он позволит казахстанцам купить первичное и строящееся жилье посредством кредитования в банках второго уровня (БВУ).

При этом предполагается, что воспользоваться можно будет собственными ипотечными программами БВУ, процент по которым не превышает базовую ставку Нацбанка более чем на 5%. А 7% из предложенной банком ставки будут субсидироваться. То есть такая ипотека для заемщиков окажется дешевле.

Как это нововведение может отразиться на рынке жилья, нам рассказал эксперт по недвижимости, руководитель департамента качества и квалификации компании Qubiq Group Долкунжан Машрапов.

Почему дорожает жилье и что влияет на его стоимость

«Повышение спроса всегда повышает стоимость жилья. То есть покупателей становится больше, а предложений, соответственно, меньше. Это правило рынка недвижимости: чем больше спрос на жилье, тем оно дороже», - в первую очередь отметил эксперт по недвижимости.

Рост цен на жилье, по словам Долкунжана Машрапова, могут спровоцировать любые изменения, которые не напрямую влияют на спрос со стороны населения. Например, различные льготные ипотечные программы, которые внедряются на определенный период и становятся инструментом для продаж.

По такой же схеме ускорила рост цен возможность использовать на покупку жилья часть пенсионных накоплений.

По мнению специалиста по недвижимости, и с внедрением субсидирования рыночной ипотеки однозначно можно ждать нового роста цен.

Как устанавливаются цены на жилье

Рост цен происходит с такой легкостью и быстротой, потому что продавцам, даже просто психологически, намного легче повышать стоимость жилья, чем снижать ее.

Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Как проходит процесс поднятия цен Долкунжан Машрапов рассмотрел на примере рынка вторичного жилья. Например, собственник квартиры, который хочет ее продать, чтобы определиться с ценой, заходит на сайт по продаже недвижимости.

Там он видит, что сосед продает свою квартиру за 30 миллионов, и понимает, что у него квартира лучше, соответственно, она должна быть дороже. В результате собственник выставляет ее на продажу за 31 миллион. Третий сосед мыслит также и назначает еще более высокую цену. И так далее.

Почему не стоит ждать снижения цен

Рост цен на жилье уже стал привычным для казахстанцев. Последний раз стоимость жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках снижалась по итогам 2016 года. А с каждым последующим годовым периодом она только росла, причем увеличивая темп.

«На тот момент казахстанцы не могли использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья, льготных ипотечных программ было меньше. То есть у населения не было такой покупательской способности, которая есть сейчас.

В 2018 году начали внедрять программу «7-20-25», в 2021 году – использование пенсионных накоплений. После чего цены начали очень сильно расти», - объясняет эксперт по недвижимости.

«Когда будут снижаться цены на жилье?» - Долкунжан Машрапов отмечает, что это основной вопрос его клиентов.

Если говорить о снижении стоимости жилья до показателей того периода, когда казахстанцы еще не могли использовать свои пенсионные накопления, то на данный момент нет предпосылок, что это произойдет. То есть специалисты по недвижимости снижения цен не ожидают.

При этом адекватный годовой рост цен на жилую недвижимость в Алматы, по мнению эксперта, составляет 15-20%. А в идеале было бы хорошо, чтобы в таком же темпе росли и доходы населения.

Согласно последним данным, новое жилье в Казахстане подорожало на 19,3%, а «вторичка» – сразу на 27,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977357-vyrastet-li-stoimost-zhilya-iz-za-novoy-lgotnoy-ipoteki-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/