Новый налог, короткая рабочая неделя и другое: что поменяется с 1 июля для казахстанцев

Калькулятор. Иллюстративное фото: SEAN GLADWELL/Getty Images

С 1 июля в Казахстане начнут действовать некоторые ранее принятые законодательные нормы, которые затрагивают различные сферы жизни казахстанцев. О том, что теперь изменится, читайте в материале NUR.KZ.

Снижение комиссии ЕНПФ

С текущего месяца в Казахстане вступает в силу Социальный кодекс, который вносит изменения в различные сферы жизни граждан.

Так, согласно сообщению ЕНПФ, одним из этих изменений стало снижение комиссионного вознаграждения фонда от пенсионных активов. Теперь оно составит 0,008% в месяц вместо прежних 0,01%.

При этом комиссия не может быть более величины, определяемой как произведение 0,04 МРП и количества индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями по учету обязательных пенсионных взносов, открытых в ЕНПФ по состоянию на 1 число соответствующего календарного месяца.

Завершение легализации авто

1 июля закончится дата приема заявок на легализацию иностранных автомобилей.

При этом в МВД сообщили, что продлевать сроки для подачи заявок не будут. Но те, кто успел подать соответствующее заявление, смогут завершить процедуру даже после указанной даты.

"Мы продлили работу спецЦОНов. Хотел бы отметить, что если вы успели подать заявление до 1 июля, то данное заявление мы и дальше будем рассматривать, то есть поддаваться панике, ажиотажу не надо, время у нас еще есть.

Чтобы легализовать свое авто, главное – подать заявление на легализацию до 1 июля", – заявил старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции МВД Алтынбек Жамалиев.

Ключи от машины. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Короткая рабочая неделя

С начала текущего месяца в Казахстане официально появится четырехдневная рабочая неделя. Такая норма закреплена Трудовым кодексом РК.

Короткая рабочая неделя может быть установлена только на основании договоренности между работодателем и работником. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" – кому как удобно.

Изменения не обернутся для работников сокращением отпуска или уменьшением трудового стажа.

"Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени", – указывается в тексте законопроекта.

Налоги для курьеров и такси

С 1 июля начнет работать пилотный проект Минфина по налогообложению сотрудников курьерских служб и водителей такси.

В ведомстве уточнили, что примут участие в программе пока не все, а только желающие. По данным Минтруда, в стране насчитывается более 500 тысяч курьеров.

Для участия в проекте желающим нужно зарегистрироваться в качестве ИП и предоставить соответствующие документы в онлайн-платформу. При этом уже действующие ИП просто поменяют налоговый режим.

Операторы ежемесячно у них будут изымать 1% от полугодового дохода.

Очки. Иллюстративное фото: freedarst/Getty Images

Подорожание автогаза

С 1 июля 2023 года в Казахстане вырастут оптовые цены на автогаз на 20% – с 33 600 тенге до 40 320 тенге. Это повышение отразится и на розничных ценах, по которым заправляются казахстанские водители.

Соответствующий проект приказа опубликовало Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК).

Стоит отметить, что в проекте также отдельно предусмотрены цены для отдаленных районов. Из-за более дорогой логистики стоимость автогаза там будет выше на 4-6 тенге за литр. То есть, если в Алматинской области литр топлива стоит 81 тенге, то для отдаленных районов региона – 86 тенге.

Рост коммунальных услуг

Повышение цен в текущем месяце затронет жителей Алматы. Так, увеличатся цены на тепло, воду и канализацию.

Причина роста тарифов заключается в серьезном износе коммуникаций, которые требуют замены и ремонта. Средства на эти цели будут получены за счет увеличения цен для потребителей.

Так, для населения подорожают:

отопление – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал или на 20%;

или на 20%; вода – до 55,2 тенге за кубический метр;

за кубический метр; канализация – до 32,74 тенге за кубический метр.

В итоге новые тарифы на воду и услуги канализации могут увеличить ежемесячные коммунальные расходы алматинцев в среднем на менее чем 150 тенге.

А ранее аким Астаны рассказал, насколько хотят повысить тарифы на коммунальные услуги в столице.

Также мы сообщали о том, в каких еще регионах Казахстана подорожают тарифы на коммуналку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026967-novyy-nalog-korotkaya-rabochaya-nedelya-i-drugoe-chto-pomenyaetsya-s-1-iyulya-dlya-kazahstantsev/