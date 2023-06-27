Розничные цены на автогаз хотят поднять в Казахстане

Заправочная станция. Иллюстративное фото: pierrephoto/Getty Images

В Казахстане хотят пересмотреть цены на автогаз в сторону повышения. О том, как может вырасти стоимость сжиженного нефтяного газа на заправках, узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 июля 2023 года в Казахстане вырастут оптовые цены на автогаз на 20% – с 33 600 тенге до 40 320 тенге. Это повышение отразится и на розничных ценах, по которым заправляются казахстанские водители.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) выпустило проект приказа, в котором предлагает повысить цены на сжиженный нефтяной газ в пределах 4-6 тенге вместе с НДС по всему Казахстану. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту, предлагается поднять цены на автозаправках следующим образом:

для Алматы, Алматинской и Северо-Казахстанской областей – с 75 до 81 тенге за литр автогаза;

до за литр автогаза; для Астаны, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей – с 70 до 76 тенге за литр автогаза;

до за литр автогаза; для Шымкента, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей – с 60 до 64 тенге за литр;

до за литр; для Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей – с 50 до 54 тенге за литр.

Возможные цены на автогаз. На основе данных: Агентство по защите и развитию конкуренции РК

Стоит отметить, что в проекте также отдельно предусмотрены цены для отдаленных районов. Из-за более дорогой логистики стоимость автогаза там будет выше на 4-6 тенге за литр. То есть, если в Алматинской области литр топлива стоит 81 тенге, то для отдаленных районов региона – 86 тенге.

В АЗРК считают, что решение о повышение цен является обоснованным. Во-первых повышаются оптовые цены, а во-вторых, еще 27 апреля в Казахстане повысились тарифы на железнодорожные перевозки – на 28%. Поэтому и нужно повышать розничные цены на автогаз на 4-6 тенге.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Когда именно в правительстве планируют вводить новые цены в проекте не указывается, однако говорится, что приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, с 1 июля также вырастут тарифы на некоторые коммунальные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026558-roznichnye-tseny-na-avtogaz-hotyat-podnyat-v-kazahstane/