Могут ли продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане, рассказали в МВД

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции МВД на брифинге в ведомстве рассказал, могут ли продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтынбек Жамалиев отметил, что сегодня наблюдается ажиотаж в спецЦОНАХ, особенно в трех мегаполисах.

"Мы продлили работу спецЦОНов. Хотел бы отметить, что если вы успели подать заявление до 1 июля, то данное заявление мы и дальше будем рассматривать, то есть поддаваться панике, ажиотажу не надо, время у нас еще есть. Чтобы легализовать свое авто, главное – подать заявление на легализацию до 1 июля", – заявил спикер.

Он также рассказал, есть ли вероятность, что сроки легализации могут пересмотреть.

"Сроки пересматриваться не будут, то есть продление срока легализации не будет, это однозначно", – заявил Алтынбек Жамалиев.

На сегодня, по его данным, в Казахстане было зарегистрировано более 177 тыс. авто, состоявших ранее на иностранном учете, из них около 10 тыс. – авто-конструкторов.

Получили предварительное одобрение около 13 тыс. единиц автотранспорта. Предполагается, что 90% из них зарегистрируют в ближайшее время.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января, а завершится 1 июля.

В связи с этим в казахстанских спецЦОНах начался ажиотаж. Автовладельцы, еще не осуществившие процедуру, простаивают в очередях с самого утра до вечера. Тем временем в МВД не раз отмечали, что продлевать сроки легализации не собираются.

Чтобы пройти процедуру легализации авто, владельцу авто надо оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, "Connection Points" в ЦОНах.

Необходимые для этого документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Более подробно о процедуре мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026371-mogut-li-prodlit-srok-legalizatsii-inostrannyh-avto-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/