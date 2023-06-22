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Ажиотаж из-за завершения легализации авто: спецЦОНы перевели на усиленный режим

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Граждане получают услуги в ЦОНе
ЦОН. Иллюстративное фото: Facebook / Правительство для граждан

Легализация автомобилей в Казахстане завершается 1 июля. В связи с этим спецЦОНы перешли на усиленный режим работы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С 23 января в Казахстане проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. До ее завершения – 1 июля – остается чуть больше недели.

В связи с этим спецЦОНы и прогрессинговые центры управлении административной полиции перешли на усиленный режим работы. График следующий:

  • с понедельника по пятницу – с 09:00 до 20:30;
  • в субботу – с 09:00 до 19:30.

С 1 июля прием заявок будет остановлен, но казахстанцам, подавшим заявки до этого числа, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к процедуре.

"Принято решение осуществить госрегистрацию авто, ввезенных из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года и легализация которых не представляется возможной по причине не снятия с учета автомобиля в стране прежней регистрации, по процедуре временного учета сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе по истечению указанного срока или прохождении первичной регистрации на условиях легализации в случае снятия с учета автомобиля по месту прежней регистрации", – говорится в публикации МВД.

Отмечается, что при постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации ТС и государственные номерные знаки РК (госпошлины за ГРНЗ – 9 660 тенге, СРТС – 4 313 тенге, сбор за обычную регистрацию – 863 тенге).

В свидетельстве о регистрации будут указываться записи временного учета без права отчуждения и выезда за пределы РК. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства передадут на хранение в Госкорпорацию “Правительство для граждан”.

Если казахстанцы захотят вывезти их за пределы страны, они должны будут сдать СРТС и ГРНЗ РК, после чего им вернут регистрационные документы и ГРНЗ иностранного государства.

В МВД напомнили, что граждане Казахстана не смогут оформить полис обязательного автострахования на иностранные автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, а также продлить действующий полис автострахования на авто с иностранным учетом, ввезенные до 1 сентября прошлого года и не прошедшие легализацию.

Согласно КоАП, за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

В ряде случаев полиция вправе задерживать автомобили и доставлять их на специальные стоянки.

Ранее мы писали, что из-за завершения сроков легализации автомобилей в казахстанских спецЦОНах начался ажиотаж. До этого в МВД заявили, что продлевать сроки легализации не будут.

Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, "Connection Points" в Центрах обслуживания населения.

Необходимые документы:

  • заявление;
  • удостоверение личности заявителя;
  • паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
  • документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Более подробно о процедуре мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025850-azhiotazh-iz-za-zaversheniya-legalizatsii-avto-spetstsony-pereveli-na-usilennyy-rezhim/

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