Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля

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С 1 июля в силу вступят изменения в Трудовой кодекс РК, которые несколько дней назад подписал Касым-Жомарт Токаев – в Казахстане официально появится четырехдневная рабочая неделя, передает NUR.KZ.

Напомним, что 20 апреля президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".

Согласно данному закону, среди прочих изменений, в пункт 3 статьи 71 Трудового кодекса РК будет добавлена вторая часть с таким содержанием:

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей".

При этом в пункте 2 статьи 78 ТК РК предельное количество сверхурочных работ разобьют на четырех- и пятидневную рабочую неделю.

"Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени", – будет указано в данной статье.

При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем будет являться воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Напомним, что данный законопроект был вынесен на публичное обсуждение Министерством труда и соцзащиты населения еще в сентябре прошлого года.

Тогда эта новость вызвала ажиотаж среди казахстанцев. Одних интересовало, будет ли переход обязательным, других – не снизятся ли зарплаты.

Как пояснили в Минтруда, переход будет сугубо добровольный. Никого не будут насильно переводить на рельсы "четырехдневки". Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" – кому как удобно.

Также, согласно документу проекта, изменения не обернутся для работников сокращением отпуска или уменьшением трудового стажа.

Отметим, что в прошлом году ряд британских компаний принял участие в эксперименте для тестирования четырехдневной рабочей недели.

В исследовании участвовала 61 организация из Великобритании и около 2 900 работников. Они добровольно перешли на сокращенную рабочую неделю в период с июня по декабрь 2022 года.

Сообщалось, что только три организации решили приостановить эксперимент, а еще две компании затруднились рассказать об эффекте сокращенной недели. Остальные уверенно утверждали, что новый график повлиял на рост доходов, снижение текучести кадров и снижение уровня выгорания работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017848-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-poyavitsya-v-kazahstane-s-iyulya/