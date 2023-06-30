Насколько хотят повысить тарифы на коммунальные услуги в Астане, рассказал аким

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Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на брифинге СЦК заявил, что в Астане установлены низкие тарифы на воду и электричество, и для модернизации сетей их нужно повышать, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросил акима о том, сколько тысяч тенге прибавится к коммунальным платежам астанчан уже этой осенью.

Женис Касымбек в ответ заявил, что сейчас стоимость кубометра воды в Астане составляет 48 тенге, а в Алматы, Караганде и других городах – около 100-150 тенге.

"Рядом, в некоторых населенных пунктах, я не буду называть каких, за 200 тенге. То есть в Астане вода стоит в два-три раза, иногда в четыре раза дешевле, чем в других регионах страны. Есть такой момент.

И если мы хотим, чтобы "Астана су арнасы" инвестировали в систему и содержали ее в надлежащем состоянии, мы должны все-таки, исходя из того, что в мире идет в целом повышение стоимости топлива, и потом, людям, которые работают в "Астана су арнасы" и ЖКХ тоже хотим держать зарплату на уровне, в районе 250-300 тыс. тенге и выше, мы вынуждены идти на эти меры (повышение тарифа на воду – прим. ред.).

Сейчас с госорганами, которые за это отвечают, Комитетом по регулированию естественных монополий отрабатываем, запрашиваем повышение в районе 15-20%", – сказал Женис Касымбек.

Он подтвердил, что речь идет о повышении тарифов на воду, тепло и электричество. Сколько это будет в тенге, аким не сказал, но пообещал предоставить такую информацию позже.

"Да, у нас электричество для физлиц стоит сегодня 16 тенге за кВт, мы субсидируем этот тариф – гособъекты платят 50 тенге, и мы за счет бюджета субсидируем уровень тарифа для физлиц. В Алматы, например, стоимость 1 кВт выше намного, или в другом городе. Поэтому мы не можем на таком уровне уже в Астане держать. Мы хотим же в электросети инвестировать и в порядке их держать?

У нас износ по всем сетям нормативный, гораздо ниже, чем по стране. Но это новые сети – им 25 лет условно. Но если мы хотим, чтобы они и дальше были в нормативном графике, мы должны в них инвестировать", – заявил аким Астаны.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что в Астане могут повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Об этом попросили представители столичных теплосетей из-за необходимости средств на ремонт тепловых коммуникаций.

Кроме того, об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили и алматинцев.

При этом в конце прошлого года глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

Он отметил, что в разных регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%. При этом наибольший рост тарифов, по его словам, ожидается в Экибастузе и Риддере, так как там зафиксирован наиболее сильный износ системы.

Недавно вице-министр энергетики рассказал, что к ним поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев пояснил, что цены на тарифы будут повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством, и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

Также ранее мы писали о том, где и на какие именно услуги ожидается повышение тарифов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026971-naskolko-hotyat-povysit-tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-astane-rasskazal-akim/