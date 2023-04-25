Курьеры и таксисты смогут платить налоги в Казахстане с 1 июля

Курьер. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 июля этого года курьеры и таксисты в Казахстане будут официально платить налоги – пока в программе смогут участвовать только желающие, передает телеканал Astana.tv.

Министерство финансов РК запускает пилотный проект по налогообложению сотрудников курьерских служб и водителей такси. В ведомстве уточнили, что примут участие в программе пока не все, а только желающие.

По данным Минтруда, в стране насчитывается более 500 тысяч курьеров.

Так, Сергей Белов уже несколько лет работает в службе доставки. Говорит, что в месяц зарабатывает почти полмиллиона тенге. По его словам, даже если их обяжут платить налоги, по карману это не ударит.

"Это хорошо с одной стороны, мы будем защищенными. 400 тысяч зарабатывает курьер в месяц спокойно. Где вы сейчас заработаете? Поэтому каждый курьер, кто зарабатывает, он сможет прокормить и себя, и семью. Это по-минимальному. Каждый курьер может сам отчислять за себя", – заявил он.

Как сообщает телеканал, чтобы принять участие в пилотной программе, желающие должны зарегистрироваться в качестве ИП и предоставить соответствующие документы в онлайн-платформу. При этом уже действующие ИП просто поменяют налоговый режим.

Операторы ежемесячно у них будут изымать 1% от полугодового дохода.

"Оператор, по решению индивидуального предпринимателя, признается налоговым агентом в части исполнения обязательств по удержанию средств. Для участников пилотного проекта объектом обложения обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений является доход такого индивидуального предпринимателя, в размере одной минимальной заработной платы, объектом обложения взносов на обязательное социальное медицинское страхование является доход в размере 1,4-кратной минимальной заработной платы", – сообщили в Министерстве финансов РК.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане планируют создать условия для базовой социальной защиты свободных работников. Тогда сообщалось о том, что в стране сильно выросло число фрилансеров.

Добавим, что в Казахстане самозанятые граждане могут перечислять обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в свою пользу в составе Единого совокупного платежа (ЕСП). Информация об этом размещена на официальном сайте ЕНПФ.

Размер ЕСП:

1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения (3 450,00 тенге в 2023 году);

0,5 МРП – для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах (1 725,00 тенге в 2023 году).

ЕСП объединяет в себе четыре обязательных вида платежа:

обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ (30% от общей суммы ЕСП);

индивидуальный подоходный налог (10% от общей суммы ЕСП);

социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (20% от ЕСП);

отчисления в Фонд социального медицинского страхования (40% от ЕСП).

Отмечается, что главная причина введения единого совокупного платежа – это упрощение регистрации деятельности неформально занятых лиц. С введением ЕСП для указанных лиц появилась возможность на облегченных условиях платить все платежи и участвовать в системах социального обеспечения.

Также к плюсам единого совокупного платежа можно отнести и участие в системе обязательного социального медицинского страхования и получение доступа к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения после введения обязательного социального медицинского страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018250-kurery-i-taksisty-nachnut-platit-nalogi-v-kazahstane-s-1-iyulya/