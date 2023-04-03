Всего 200 ипотек под 7% было оформлено казахстанцами в марте

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продолжает работать программа "7-20-25", однако темпы выдачи новых жилищных займов сильно упали. О том, сколько ипотек было оформлено в марте, рассказали в Национальном банке РК.

В 2023 году в правительстве было принято решение продлить действие жилищной программы "7-20-25", а это значит, что казахстанцы по-прежнему могут приобрести жилье в ипотеку под 7%.

Однако такую возможность получают все меньше граждан. Как сообщает Нацбанк, по состоянию на 30 марта текущего года в рамках программы было выдано 67 065 займов на сумму 898,2 млрд тенге.

За месяц их количество увеличилось всего на 200 выданных кредитов. Для сравнения: за последний год, то есть по отношению к 31 марта 2022 года, этот показатель составил 26 170 или в среднем 2 181 ипотечный заем в месяц.

Стоит отметить, что больше половины выданных в марте текущего года ипотек было оформлено в Астане – 130 займов. В Алматы выдали 34 кредита, а в Шымкенте – всего 4 займа. Остальные 32 ипотеки были выданы в других регионах Казахстана.

Количество выданных ипотек по программе "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Причин у такого сильного падения спроса на льготную ипотеку может быть несколько. Одна из них, возможно, связана с тем, что казахстанцы в 2023 году практически перестали изымать свои пенсионные накопления для покупки жилья.

На спрос также может влиять стоимость недвижимости в стране. Во многих городах, таких как Шымкент и Алматы, практически невозможно найти подходящее жилье для покупки в ипотеку по программе "7-20-25", ведь в ее правилах есть "потолок" цен, который гораздо ниже средней стоимости квартир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015119-vsego-200-ipotek-pod-7-bylo-oformleno-kazahstantsami-v-marte/