Можно ли найти жилье по программе "7-20-25" в Шымкенте и Туркестане

Деньги на фоне стройки: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Льготная жилищная программа "7-20-25" продолжает действовать в Казахстане, однако возможностей воспользоваться ей остается все меньше. Можно ли найти подходящее под эту ипотеку жилье в Шымкенте и Туркестане, узнали эксперты портала "Крыша".

Казахстанцы по-прежнему могут оформить льготную ипотеку под 7%. Для реализации этой программы в 2023 году дополнительно выделили 100 млрд тенге, однако, как показывает практика, многие казахстанцы не могут найти подходящее под ее условия жилье.

Так, например, в Алматы практически нет подходящих объектов. Максимальная стоимость жилой недвижимости по программе "7-20-25" здесь не должна превышать 25 млн тенге, а квартиры в мегаполисе, как правило, стоят от 26 млн и выше.

Как оказалось, аналогичная ситуация наблюдается и в Шымкенте. Аналитики не смогли найти ни одной подходящей квартиры в городе.

"Все доступные по цене квартиры в готовых ЖК, по словам операторов кол-центров, уже проданы. Остальное – на стадии строительства", – объяснили журналисты портала "Крыша".

В Туркестане ситуация с жильем немного лучше. Несмотря на то, что по условиям программы максимальная стоимость жилой недвижимости для этого региона не должна превышать 20 млн тенге, здесь есть подходящие объекты.

Аналитики нашли сразу три жилых комплекса, где можно приобрести квартиру в ипотеку под 7%. Они разной квадратуры, но все являются однокомнатными или двухкомнатными. При этом цены варьируются от 12 до 19 млн тенге.

Впрочем, даже этих примеров недостаточно, чтобы закрыть спрос на жилье среди населения. Напомним, эксперты неоднократно отмечали тот факт, что условия жилищной программы "7-20-25" уже не отвечают современным требованиям.

Дело в том, что лимит займа, который в зависимости от региона может составлять от 15 до 25 млн тенге, был установлен еще в 2018 году. С тех пор цены на жилье сильно выросли, и теперь казахстанцы, которые хотят оформить льготную ипотеку, просто не могут ей воспользоваться из-за дорогих квадратных метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009695-mozhno-li-nayti-zhile-po-programme-7-20-25-v-shymkente-i-turkestane/