Более 10 млрд тенге казахстанцы изъяли со своих пенсионных счетов в январе

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы по-прежнему могут изымать часть своих пенсионных накоплений, чтобы использовать их на лечение или улучшение жилищных условий. О том, на какие цели брали деньги казахстанцы в январе 2023 года, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

За весь 2022 год казахстанцы со своих индивидуальных пенсионных счетов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) изъяли порядка 710 млрд тенге. В основном деньги брали для покупки собственного жилья, однако часть средств использовалась и для оплаты лечения.

В новом году изъятия продолжились, но суммы оказались намного меньше. Так, за весь январь ЕНПФ исполнил 5,6 тыс. заявлений на общую сумму в 10,4 млрд тенге. Для сравнения, в январе 2022 года было более 50 тыс. заявлений, а общая сумма изъятий составила порядка 76,2 млрд тенге.

Для чего брали деньги казахстанцы

Как отмечают аналитики, более чем в половине случаев вкладчикам требовались средства на улучшение жилищных условий – 3,2 тыс. исполненных заявлений. Сумма изъятых средств составила 7,3 млрд тенге.

Чаще всего деньги шли на полный расчет при покупке жилья – 4,2 млрд тенге, погашение ипотеки – 1,2 млрд тенге, а также пополнение жилищных депозитов – 1,1 млрд тенге.

Практически вся остальная сумма была направлена на оплату лечения – 2,4 тыс. заявлений на 3,1 млрд тенге.

А вот частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) решили перевести свои деньги лишь 23 казахстанца – сумма перевода в УИП составила 33 млн тенге.

Снижение объемов изъятия средств из ЕНПФ, скорее всего, связано с очередным повышением порогов минимальной достаточности. Напомним, что впервые они были увеличены весной 2022 года, а с начала 2023 года – повышены во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2007943-bolee-10-mlrd-tenge-bylo-izyato-iz-enpf-za-yanvar/