Ипотека "7-20-25": сколько казахстанцев смогли купить жилье

Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Почти 67 тысяч займов получили казахстанцы в рамках ипотечной программы "7-20-25", об этом сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

По данным Нацбанка, в рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 2 марта этого года выдано 66 865 займов на сумму 894,9 млрд тенге.

Согласно статистике, больше всех ипотекой воспользовались в Астане – в столице было выдано 23770 займов на сумму 370,7 млрд тенге. В Алматы было выдано 13285 займов на сумму 203,7 млрд тенге. В Шымкенте займы на общую на сумму 62,1 млрд тенге получили 5109 казахстанцев.

Данные Нацбанка. Источник: nationalbank.kz

Ипотечная программа "7-20-25"

Ипотечная программа "7-20-25" была впервые запущена в 2018 году. Она имеет свой лимит финансирования, который ранее составлял 1 трлн тенге. В конце 2022 года в Казахстане приняли решение продлить действие программы. В 2023 году для кредитования по программе планируется выделить до 100 млрд тенге.

Жилищный заем выдается в национальной валюте, а право на участие в программе имеет любой казахстанец, имеющий доход, а также не имеющий жилья на праве собственности.

Условия программы "7-20-25":

приобрести можно только первичное жилье;

процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – 20%;

срок займа – до 25 лет;

у заемщика не должно быть собственного жилья.

Максимальная стоимость приобретаемого жилья в зависимости от региона может сильно отличаться:

25 млн тенге – для Алматы, Астаны, Шымкента, Актау и Атырау;

20 млн тенге – для Караганды и Туркестана;

15 млн тенге – для остальных регионов.

При этом с 2022 года стать участником программы можно только один раз.

Нюансы

Ипотека на таких условиях оказалась довольно популярной среди казахстанцев, тем не менее, в ее реализации тоже есть недостатки. Помимо некоторых рисков, с которыми могут столкнуться казахстанцы, ставшие участниками "7-20-25", есть и проблема с доступностью этой ипотеки гражданам.

Так, например, из-за роста цен на жилье купить квартиру в крупных городах по условиям данной программы иногда бывает затруднительно. А из-за ограниченной суммы финансирования не все казахстанцы могут стать ее участниками.

Больше всего ограничены в выборе жилья жители Алматы. Согласно условиям жилищной программы, ее участники могут приобрести квартиры в новостройках, чья стоимость не должна превышать 25 млн тенге. При этом, по данным аналитиков, квартиры по таким ценам сложно найти в городе.

Между тем в середине февраля этого года в Астане случился ажиотаж из-за возобновления приема заявок по программе "7-20-25" – в филиалах одного из банков столицы с утра выстроились длинные очереди, при этом лимит на места в программе закончился за пару часов. В одном из банков к обеденному времени места в программе "7-20-25" уже были разобраны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011748-ipoteka-7-20-25-skolko-kazahstantsev-smogli-kupit-zhile/