Возможно ли купить квартиру по программе "7-20-25" в Алматы

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рамках жилищной программы "7-20-25" жители Алматы могут приобрести собственное жилье стоимостью до 25 млн тенге. Есть ли на рынке недвижимости подходящие под этот критерий квартиры, выяснили аналитики портала "Крыша".

Казахстанцы по-прежнему могут стать участниками жилищной программы "7-20-25" – ее лимит еще не закончился, и, более того, недавно она была официально продлена.

Однако несмотря на это воспользоваться программой смогут далеко не все желающие. Все дело в стоимости недвижимости в Казахстане, которая к тому же постоянно растет.

Как оказалось, больше всего ограничены в выборе жилья жители Алматы. Согласно условиям жилищной программы, ее участники могут приобрести квартиры в новостройках, чья стоимость не должна превышать 25 млн тенге.

По данным аналитиков, таких квартир в городе практически нет.

"При обзвоне нескольких десятков застройщиков выяснилось, что в черте города минимальная цена жилья в черновой отделке на первичке стартует от 28 млн тенге. В пригороде — 26 млн тенге, это, как правило, квартиры в коттеджных поселках", – рассказали журналисты портала.

По данным СМИ, многие застройщики, указывая возможность покупки квартир по программе, умалчивают, что жилой комплекс (ЖК) еще не сдан в эксплуатацию либо стоимость превышает 25 млн тенге.

Копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако несмотря на отсутствие подходящих объектов квартиры по программе продаются. Например, можно приобрести жилье по договору раннего бронирования. Застройщики предлагают покупателю забронировать квартиру в строящемся ЖК и после сдачи в эксплуатацию оформить кредит.

Работает эта схема следующим образом:

покупатель вносит определенную сумму за "бронь" квартиры в строящемся комплексе;

после того, как акт ввода получен, оформляется ипотечный кредит под 7%;

если заем одобряют, застройщик возвращает деньги за бронирование, а покупатель вносит первоначалку в размере 20%;

банк выплачивает оставшуюся сумму, квартира выкупается и оформляется договор залога — до полного погашения кредита.

Выглядит такая схема довольно просто, но на самом деле может нести в себе определенные риски.

Во-первых, предварительный договор не гарантирует получение квартиры после ввода комплекса в эксплуатацию – застройщик может передумать ее продавать, а покупателю просто выплатит неустойку.

Во-вторых, компания может вовсе изменить условия покупки, например, повысить стоимость квартиры. Из-за этого у покупателя не получится ее выкупить, а внесенная бронь останется у застройщика.

Заключение договора. Иллюстративное фото: pixabay.com

Есть и другие "серые" схемы, которые могут оказаться еще опаснее. Например, недобросовестный застройщик может предложить купить квартиру дороже, но по документам подвести ее стоимость под критерии ипотеки. Такая сделка является незаконной.

Более того, покупатель в этом случае очень сильно рискует. Если возникнут проблемы, сделку придется расторгнуть или ее признают недействительной, а покупатель сможет вернуть только ту сумму, которая указана в договоре.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, в Казахстанском фонде устойчивости рекомендуют покупать квартиры только после ввода объекта в эксплуатацию. В этом случае сохранность средств гарантируется.

Однако таких квартир, подходящих под условия программы, в Алматы немного. Аналитикам удалось найти всего пять объектов в городе – одна двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров и четыре однокомнатных площадью от 43 до 47 квадратов.

Стоит отметить, что в Алматы можно также найти подходящие по цене квартиры на вторичном рынке, однако, согласно правилам жилищной программы "7-20-25", приобретать можно только первичное жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004882-vozmozhno-li-kupit-kvartiru-po-programme-7-20-25-v-almaty/