Почему нельзя убрать лимиты по ипотеке "7-20-25", объяснили аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

Ипотечные программы помогают казахстанцам приобрести жилье на более выгодных условиях. Однако они имеют лимиты финансирования, из-за которых не все покупатели могут получить жилую недвижимость. О причинах ограничения выделяемых средств, читайте в материале NUR.KZ.

Ипотечная программа "7-20-25" была впервые запущена в 2018 году. Она имеет свой лимит финансирования, который ранее составлял 1 трлн тенге.

В 2022 году сообщалось, что программу продлят, а лимит финансирования увеличат на сумму до 100 млрд тенге. При этом ограничения по стоимости жилья сохраняются:

25 млн тенге – для Алматы, Астаны, Шымкента, Актау и Атырау;

– для Алматы, Астаны, Шымкента, Актау и Атырау; 20 млн тенге – для Караганды и Туркестана;

– для Караганды и Туркестана; 15 млн тенге – для остальных регионов.

Однако из-за роста цен на жилье купить квартиру в крупных городах по условиям данной программы оказалось затруднительным. А из-за ограниченной суммы финансирования не все казахстанцы могут стать ее участниками.

На этом фоне стали возникать мнения о том, что лимиты нужно убрать. Но как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, без установления таких ограничений население может столкнуться с ухудшением жилищного вопроса.

Покупка жилья. Иллюстративное фото: Ngampol Thongsai/EyeEm/Getty Images

Что будет, если отменить лимиты

Как отмечают аналитики, лимиты в данной программе были установлены ради урегулирования ее влияния на рынок жилья.

"...Льготная ипотека развратила рынок, породила 140-процентную маржу стройкомпаний, подняла цены на жилье почти на 100 процентов за последние годы и сделала желаемые квадратные метры еще более недоступными для тех, кому они реально нужны", – сообщают в Finance.kz.

При этом указывается, что при снятии лимита в 100 млрд тенге с ипотечной программы "7-20-25" цены на жилье могут снова вырасти опережающими инфляцию темпами.

Напомним, что по итогам декабря 2022 года вторичное жилье впервые за долгое время показало небольшое снижение цен. Но в 2023 году рост снова продолжился, как и на первичном рынке.

Другими словами, подобные ограничения на льготные ипотечные программы должны снизить их негативное влияние на рынок жилой недвижимости. И для достижения такой цели могут использоваться механизмы ограничения как стоимости доступного для покупки жилья, так и их общего финансирования.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что из-за роста цен на квартиры в Казахстане образовался так называемый "налог на бедность".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009859-pochemu-nelzya-ubrat-limity-po-ipoteke-7-20-25-obyasnili-analitiki/