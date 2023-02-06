Почему казахстанские банки не принимают заявки на ипотеку по программе "7-20-25"

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что льготную ипотеку под 7% в новом году официально продлили, казахстанские банки не спешат принимать новые заявки на получение займов. О том, почему это происходит, рассказал портал "Крыша".

В декабре 2022 года в Казахстане приняли решение продлить жилищную программу "7-20-25". Для этого банкам-участникам льготной ипотеки даже дополнительно выделили 100 млрд тенге на 2023 год, однако сами банки вскоре после возобновления снова приостановили прием заявок.

Как оказалось, проблема заключается в отсутствии финансирования и большом количестве ранее принятых заявок. Как сообщили представители Казахстанского фонда устойчивости (КФУ) на запрос журналистов "Крыши", дополнительные средства выдаются банкам поквартально, то есть из дополнительных 100 млрд тенге пока было выделено только 25 млрд тенге.

"Они не могут бесконтрольно принимать новые заявки, так как уже приблизились к лимиту первого квартала. Сейчас БВУ обрабатывают и выдают кредиты по ранее принятым заявкам", – пояснили в КФУ.

Стоит отметить, что эти 25 млрд тенге не выделяются заранее. Сначала банк должен выдать кредит в рамках программы и только после его проверки на соответствие всем требованиям Казахстанский фонд устойчивости возмещает деньги.

"Сам фонд также не берет средства из госбюджета, а размещает облигации на Казахстанской фондовой бирже и на рыночных условиях привлекает финансирование для программы. Затем сумму от ежемесячных выплат ипотеки направляет на погашение ранее размещенных ценных бумаг", – рассказали о механизме представители КФУ.

Напомним, в рамках программы "7-20-25" граждане Казахстана могут приобрести жилье на первичном рынке под 7% годовых, сроком до 25 лет, стоимостью от 15 до 25 млн тенге в зависимости от регионов и с первоначальным взносом в 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008126-pochemu-kazahstanskie-banki-ne-prinimayut-zayavki-na-ipoteku-po-programme-7-20-25/