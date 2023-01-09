Вторичное жилье впервые за долгое время подешевело в Казахстане

2022 год закончился понижением цен в сфере жилой недвижимости. Произошло это впервые за долгое время. О том, как изменилась стоимость жилья в Казахстане, рассказали в Бюро национальной статистики РК.
Практически весь 2022 год стоимость жилой недвижимости постоянно росла. Исключением стал август – тогда подешевело первичное жилье, но всего на 0,1% за месяц.
Декабрь 2022 года показал похожую ситуацию, однако теперь это коснулось арендного и вторичного жилья – по сравнению с ноябрем цены на здесь упали на 1,6% и 1,5% соответственно. Как отмечают аналитики, последний раз снижение цен на вторичном рынке фиксировалось в марте 2018 года.
Что касается съемного жилья, то здесь цены снижаются еще с середины октября. Ранее мы рассказывали о том, что стоимость жилищной аренды к концу года вернулась к "доажиотажным" показателям.
Однако на этом фоне в декабре продолжился рост цен на новостройки – на 0,4% за месяц.
Таким образом, к концу 2022 года средние цены по Казахстану за один квадратный метр установились следующие:
- первичный рынок – 437 459 тенге;
- вторичный рынок – 482 197 тенге;
- аренда жилья – 4 678 тенге.
Как за год изменились цены в регионах
Несмотря на тот факт, что в декабре стоимость арендного и вторичного жилья заметно снизилась по отношению к ноябрю того же года, в годовом разрезе все равно фиксируется сильное подорожание.
Так, новостройки подорожали на 15,6% за год. Годовой рост цен на аренду жилья составил 45%, а на "вторичку" – 21,6%.
Первичное жилье сильнее всего подорожало в Актобе (на 29,3%), Актау (на 26,6%) и Семее (на 22,3%). На вторичном рынке жилья лидерами по росту цен оказались Семей (49,6%), Актобе (42,4%), Кызылорда (39,8%), Актау (39,3%), Талдыкорган (32,9%), и Костанай (32,4%).
Что касается аренды, то здесь безусловным лидером стал Алматы – за год стоимость съемного жилья здесь выросла сразу на 70,5%. Следом идут Костанай (54,6%) и Караганда (53,1%).
Вместе с тем в 2023 году исчез один из факторов роста цен на квадратные метры – из-за повышенных порогов минимальной достаточности большинство казахстанцев не сможет изъять пенсионные накопления или же доступные суммы окажутся недостаточно большими, чтобы спровоцировать очередной рост цен на недвижимость.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004645-vtorichnoe-i-arendnoe-zhile-podeshevelo-v-kazahstane/