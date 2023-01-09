Вторичное жилье впервые за долгое время подешевело в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

2022 год закончился понижением цен в сфере жилой недвижимости. Произошло это впервые за долгое время. О том, как изменилась стоимость жилья в Казахстане, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

Практически весь 2022 год стоимость жилой недвижимости постоянно росла. Исключением стал август – тогда подешевело первичное жилье, но всего на 0,1% за месяц.

Декабрь 2022 года показал похожую ситуацию, однако теперь это коснулось арендного и вторичного жилья – по сравнению с ноябрем цены на здесь упали на 1,6% и 1,5% соответственно. Как отмечают аналитики, последний раз снижение цен на вторичном рынке фиксировалось в марте 2018 года.

Что касается съемного жилья, то здесь цены снижаются еще с середины октября. Ранее мы рассказывали о том, что стоимость жилищной аренды к концу года вернулась к "доажиотажным" показателям.

Однако на этом фоне в декабре продолжился рост цен на новостройки – на 0,4% за месяц.

Как изменились цены на жилье в декабре. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, к концу 2022 года средние цены по Казахстану за один квадратный метр установились следующие:

первичный рынок – 437 459 тенге ;

; вторичный рынок – 482 197 тенге ;

; аренда жилья – 4 678 тенге.

Годовой рост цен на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Как за год изменились цены в регионах

Несмотря на тот факт, что в декабре стоимость арендного и вторичного жилья заметно снизилась по отношению к ноябрю того же года, в годовом разрезе все равно фиксируется сильное подорожание.

Так, новостройки подорожали на 15,6% за год. Годовой рост цен на аренду жилья составил 45%, а на "вторичку" – 21,6%.

Первичное жилье сильнее всего подорожало в Актобе (на 29,3%), Актау (на 26,6%) и Семее (на 22,3%). На вторичном рынке жилья лидерами по росту цен оказались Семей (49,6%), Актобе (42,4%), Кызылорда (39,8%), Актау (39,3%), Талдыкорган (32,9%), и Костанай (32,4%).

Что касается аренды, то здесь безусловным лидером стал Алматы – за год стоимость съемного жилья здесь выросла сразу на 70,5%. Следом идут Костанай (54,6%) и Караганда (53,1%).

Вместе с тем в 2023 году исчез один из факторов роста цен на квадратные метры – из-за повышенных порогов минимальной достаточности большинство казахстанцев не сможет изъять пенсионные накопления или же доступные суммы окажутся недостаточно большими, чтобы спровоцировать очередной рост цен на недвижимость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004645-vtorichnoe-i-arendnoe-zhile-podeshevelo-v-kazahstane/