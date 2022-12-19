Каждый шестой казахстанец зарабатывает не более 100 тыс. тенге, заявили аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За год в Казахстане увеличились не только цены, но и средние доходы работающих граждан. В целом они растут быстрее инфляции, однако здесь есть свои нюансы. О том, что происходит в сфере зарплат, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно официальной статистике, в третьем квартале 2022 года средняя зарплата в Казахстане составила 299 782 тенге. Это почти на 50 тыс. тенге больше, чем было в 2021 году.

Однако у этой цифры есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание. Во-первых, это показатель номинальной заработной платы - после вычета всех налогов и взносов, работник получит заметно меньше денег.

Во-вторых, при ее расчете не были учтены малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью. И если их учитывать, то средняя зарплата может сильно просесть в размере.

В третьих, помимо среднего существует также показатель медианной заработной платы и он намного ниже - всего 189 018 тенге в третьем квартале. Это значит, что половина казахстанцев зарабатывает меньше этой суммы, а другая половина - больше. Об этом говорят и данные Бюро национальной статистики, согласно которым 70% казахстанцев получают не более средней зарплаты.

В четвертых, помимо этого также есть модальная зарплата, то есть, наиболее часто встречающаяся, и она ниже даже медианной - всего 68 565 тенге в 2022 году.

Это также подтверждают и аналитики Первого кредитного бюро. Они отмечают, что, например, в апреле текущего года каждый шестой наемный работник заработал не более 100 тыс. тенге.

Также эксперты обращают внимание на тот факт, что не везде в Казахстане платят одинаково и не везде доходы граждан растут с одной и той же скоростью.

Быстрее всего за последний год оплата труда выросла в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях – регионах, где она и без того была высокая по республиканским меркам. В то же время в южных областях страны зарплаты растут намного медленнее общереспубликанских показателей.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также статистика показала, что наемные работники с высшим образованием зарабатывают на 84,7% больше тех, у кого его нет. А работникам с послевузовским образованием платят на 28,4% больше, чем тем, кто остановился на высшем.

Нужно учитывать и размер предприятия. Как уже было отмечено, в крупных компаниях и оклады выше - там наемные работники в апреле заработали на 20,8% больше, чем сотрудники среднего бизнеса, и на 57% больше, чем работники малого бизнеса.

Также в Казахстане наблюдается и разница в доходах в зависимости от пола наемного работника - работая на одной и той же должности в одинаковой сфере, женщины и мужчины получают по-разному.

Например, мужчина-руководитель по развитию финансовой или страховой компании получает в 9,3 раз больше коллеги-женщины. А оплата труда директора по персоналу в обрабатывающей промышленности вдвое выше у женщин, чем у мужчин.

Стоит также учитывать и курс тенге. С международной точки зрения, то есть если переводить зарплату в доллары, окажется, что в среднем казахстанцы получают больше 700 долларов.

Как поясняют аналитики, это произошло впервые за последние 7,5 лет. Однако до перехода к плавающему курсу средняя зарплата доходила и до 890 долларов.

Таким образом, можно отметить, что у показателя средней заработной платы есть множество нюансов, которые следует учитывать, чтобы получить более объективную картину и лучше понимать ситуацию с зарплатами в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002004-kazhdyy-shestoy-kazahstanets-zarabatyvaet-ne-bolee-100-tys-tenge-zayavili-analitiki/