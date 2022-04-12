Казахстан оказался на 44 месте в рейтинге доступности жилья

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Обеспеченность жильем в Казахстане превысила 23 квадратных метра на человека, а вместе с тем в мировом рейтинге доступности жилья Казахстан занял 44-е место. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Как передает ЕnergyProm, в рейтинге доступности приобретения жилья Казахстан занял 44 место. Нельзя сказать, что это плохая позиция, но до лидеров рейтинга стране еще далеко.

Казахстан, несмотря на тот факт, что жилье продолжает дорожать, показал отличные результаты для стран СНГ - 10,48 балла. Позади осталась Россия, которая заняла 79 место. Беларусь расположилась на 85 месте в рейтинге, Узбекистан - на 87-м, Армения - на 91-м из 112.

Из стран содружества впереди Казахстана оказалась лишь Молдова - 42 место с показателем доступности в 10,28 балла. А вот бывшие члены СНГ показали результаты хуже. Так, Украина оказалась на 50 месте с показателем 10,92 балла, а Грузия расположилась на 58 месте и с 12,03 балла.

Инфографика: energyprom.kz

Как рассчитывается рейтинг

Рейтинг основывается на двух основных показателях - на средней заработной плате граждан и на средней стоимости жилья в стране. То есть, для того, чтобы понять, насколько жилье доступно, рассчитывается количество годовых доходов семьи, требуемых для покупки жилья.

Таким образом, 10,48 балла, которые получил Казахстан в рейтинге, говорят о том, что для покупки собственного жилья средней казахстанской семье потребуется потратить больше десяти годовых доходов.

Неудивительно, что в этом рейтинге лидируют страны с очень дешевым жильем или же с высоким уровнем жизни. Таким образом, первое место в рейтинге заняла Саудовская Аравия с показателем доступности в 2,79.

Соединенные Штаты Америки заняли третье место после ЮАР - 3,96 против 3,07 балла соответственно.

Замыкает рейтинг африканская страна Гана - 112 место с показателем доступности 87,65 балла. Предпоследнее место занимает Сирия - у нее 70,61 балла.

Как обстоят дела с жильем в Казахстане

Как показывает официальная статистика, ситуация с жильем в Казахстане медленно, но верно улучшается. 2022 год показывает, что среднее обеспечение жильем уже достигло 23,2 квадратного метра на человека. Это на 3% больше, чем годом ранее (22,6 квадратного метра на человека). Десять лет назад этот показатель вовсе составлял 18,7.

Инфографика: energyprom.kz

Вопрос приобретения собственного жилья актуален всегда. Не каждый может позволить себе такую покупку, и поэтому государство в таких случаях запускает специальные программы, которые могут помочь нашим гражданам приобрести жилье на выгодных условиях.

Поэтому, если собственных финансов пока не достаточно для покупки жилья, возможно, стоит обратить внимание на разные ипотечные программы.

К слову, хоть средняя обеспеченность жильем в Казахстане и равняется 23,2 квадратного метра на человека, этот показатель зависит от региона. Например, в сельской местности он значительно ниже - 19,8 квадратного метра - чуть выше среднего показателя, который был десять лет назад.

В городах же этот показатель намного выше среднего - 25,5 квадратного метра. Но даже такие цифры не могут соревноваться со средними показателями обеспеченности жильем в развитых странах Европы. Там этот показатель давно пересек отметку в 40 квадратных метров на человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964689-kazahstan-okazalsya-na-44-meste-v-reytinge-dostupnosti-zhilya/