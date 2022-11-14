На какую сумму оформляют ипотеку среднестатистические казахстанцы

Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Учитывая рост цен на недвижимость в стране, ипотека для многих казахстанцев остается единственной возможностью приобрести собственное жилье. Сколько граждан в текущем году оформили ипотечные кредиты, узнайте в материале NUR.KZ.

Жилая недвижимость в стране продолжает дорожать. По итогам октября текущего года новостройки подорожали на 16,6% за год, а квартиры со вторичного рынка – на 27,1%.

С таким ростом цен доступность жилья для казахстанцев лишь снижается, и для большинства граждан страны ипотека оказывается единственной возможностью обзавестись им.

Причем многие желающие оформить ипотечный заем сталкиваются с некоторыми трудностями, которые мешают им это сделать.

Тем не менее даже в таких условиях ипотеку в Казахстане стали брать чаще, сообщает портал «Крыша».

По предоставленным ему данным, только с начала года жилье в кредит купили 131,2 тыс. казахстанцев – за десять месяцев 2022 года количество займов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 1,2%.

При этом значительно выросла и сумма ипотеки – сразу на 18,8% за год. В январе-октябре прошлого года она составляла 13,1 млн тенге, сейчас средний показатель равен 15,5 млн тенге.

При этом с текущими ценами на жилье ценник в 15,5 млн тенге для казахстанцев сильно сужает выбор. Например, за эту сумму в Алматы можно приобрести только комнату в общежитии или же однокомнатную квартиру в «малосемейке».

Несмотря на рост числа ипотечных займов, количество просрочек по ипотеке в этом году стало меньше.

По состоянию на 1 ноября доля займов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 1,6% от их общего количества. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1,9%. Общая сумма задолженности с просрочкой на данный момент составляет 99,3 млрд тенге.

Ипотеку в РК чаще оформляют женщины: на их долю приходится 54,4 % выданных займов. Что касается возраста, то более 50% заёмщиков берут ипотеку в период с 30 до 44 лет и около 30% – с 45 до 62 лет.

Напомним, ранее стало известно, что льготная жилищная программа «7-20-25», в рамках которой казахстанцы могли оформить ипотеку под 7%, продолжит свою работу в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997011-na-kakuyu-summu-oformlyayut-ipoteku-srednestatisticheskie-kazahstantsy/