В мировом рейтинге зарплат Казахстан занял 28 место с конца

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В рейтинге стран мира по размеру среднемесячной «чистой» зарплаты Казахстан показал не самые лучшие результаты и занял 28 место с конца. О том, в каких странах зарабатывают больше, а в каких меньше, рассказали аналитики Finprom.

Размер среднемесячной зарплаты в Казахстане постоянно растет. Так, например, по итогу второго квартала 2022 года средний размер номинальной зарплаты достиг 312 тысяч тенге.

Стоит отметить, что реальная зарплата (которую получает работник после вычета всех налогов и отчислений), оказывается гораздо меньше. Тем не менее покупательная способность заработных плат (за вычетом инфляции) все равно выросла на 8,9%.

Инфографика: finprom.kz

Где в Казахстане самые высокие номинальные зарплаты

В региональном разрезе самые высокие показатели оказались в Атырауской области – средняя номинальная зарплата здесь достигла 506,3 тыс. тенге. Для сравнения, еще в первом квартале 2022 года эта сумма составляла только 477,9 тыс. тенге.

На втором и третьем местах по размеру зарплат оказались Мангистауская область (458,7 тыс. тенге) и Нур-Султан (393,5 тыс. тенге). Кстати, столица оказалась единственным регионом Казахстана, где, несмотря на рост зарплат, их покупательская способность только уменьшилась.

Самые маленькие среднемесячные номинальные зарплаты наблюдаются в Северо-Казахстанской (232,8 тыс. тенге) и Жетысуской (241,4 тыс. тенге) областях, а также в Шымкенте (248,5 тыс. тенге).

Инфографика: finprom.kz

Номинальная зарплата и реальная

Несмотря на тот факт, что номинальная заработная плата в Казахстане растет, ее реальные «чистые» размеры после вычеты всех налогов и отчислений остаются небольшими. По крайней мере в сравнении с зарплатами в других странах мира.

Это показывает и недавний рейтинг «чистых» зарплат в разных странах мира, где Казахстан занял 78 место среди 105 участников. Согласно ему, средняя зарплата в нашей стране не превышает 409,3 доллара (всего около 189 тыс. тенге по текущему курсу).

Это меньше, чем в ряде других стран-участниц ЕАЭС. Например, в Армении чистая средняя зарплата равна 476,4 доллара, а в Беларуси – 480 долларов. С большим отрывом от других стран СНГ на 46 месте расположилась Россия. Там, согласно рейтингу, размер чистой средней зарплаты достиг 850,2 доллара (или почти 393 тыс. тенге).

Самыми высокими зарплатами в мире отличились жители Швейцарии. Там чистая среднемесячная заработная плата превышает 6 тыс. долларов. Второе место оказалось у Сингапура – 4 272,1 доллара, а третье у Австралии – 4 106,9 доллара.

Ниже, чем у Казахстана, на постсоветском пространстве зарплаты оказались у жителей Молдовы, которая заняла 80 место со средней зарплатой в 401 доллар. Низкими зарплатами также отметились Украина – 395,4 доллара (83 место), Азербайджан – 336,3 доллара (90 место) и Узбекистан – 278,8 доллара (95 место).

Инфографика: finprom.kz

Что касается самой низкой зарплаты в мире, то здесь с момента проведения последнего рейтинга ничего не изменилось. Жители Шри-Ланки по-прежнему получают меньше всех в мире – средняя зарплата составляет всего 145,3 доллара в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984786-v-mirovom-reytinge-zarplat-kazahstan-zanyal-28-mesto-s-kontsa/