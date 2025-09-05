Ипотеки в Казахстане выдают по отрицательной реальной ставке, утверждают аналитики

За полгода казахстанцы оформили ипотек на 1 трлн тенге – это сразу на 24,9% больше, чем годом ранее. При этом реальная ставка ушла "в минус", говорят аналитики. Их анализ изучили журналисты NUR.KZ.

Недавно стало известно, что в Казахстане сильно вырос спрос на автокредиты и ипотеки. Например, только в июле казахстанцы оформили жилищных займов на 241 млрд тенге.

Если же проанализировать первые шесть месяцев 2025 года, то окажется, что за это время казахстанцы, как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), оформили ипотек на 1 трлн тенге. Это сразу на 24,9% выше, чем было годом ранее.

Как растет ипотечный рынок Казахстана

Почти весь прирост обеспечил "Отбасы банк", выдача которого выросла на 48% – до 690,2 млрд тенге. В результате его доля в общем объеме выдач увеличилась с 58% до 69%, а у остальных банков, наоборот, снизилась с 42% до 31%.

По мнению аналитиков, причина кроется в расширении льготного финансирования и госпрограмм, росте базы вкладчиков, а также повышенном спросе населения на "льготки" из-за дорогих альтернатив.

Примечательно, что, несмотря на перекос ипотечного рынка в сторону госпрограмм, лидерами по приросту портфеля являются Halyk Bank (8,7%) и "Банк ЦентрКредит" (5,4%). Для понимания: у "Отбасы банка" рост составил только 3,7%.

На каких условиях выдают ипотеки в Казахстане

Как известно, Казахстан, даже по мировым меркам, является страной с очень высокими процентными ставками по ипотекам. Однако ввиду того, что большая часть займов выдавалась на льготных условиях, среднерыночная ставка в первом полугодии снизилась на 1,8 процентного пункта (п.п), до 9,4%.

При этом в розничном сегменте (рыночные ипотеки) кредиты выдают в среднем под 19,5%, а базовая ставка сейчас равна 16,5%.

"Таким образом, ипотека фактически предоставляется по отрицательной реальной ставке (-7,1 п.п.), что становится одним из ключевых драйверов спроса", – утверждают аналитики АФК.

В целом можно выделить следующие показатели, которые характеризуют ипотечный рынок Казахстана в 2025 году:

средний размер первоначального взноса – 20-50% от стоимости жилья;

от стоимости жилья; средняя сумма займа – 11,4 млн тенге (рост на 1,79% за год), при этом соотношение к зарплате уменьшилось до 32,7% ;

(рост за год), при этом соотношение к зарплате уменьшилось ; уменьшение доли одобренных кредитов – с 37% до 26% за год.

Интересно, что на этом фоне уменьшилась доля заемщиков, которые берут небольшие суммы в кредит, но заметно выросла доля тех, кто оформляет больше 20 млн тенге – с 28,4% до 31,4%.

Связано это в первую очередь с ростом цен на жилье в Казахстане, а также с тем, что большая часть клиентов покупает недвижимость в крупных городах, где она сама по себе заметно дороже, чем в регионах.

Примечательно, что, несмотря на повышение средней суммы кредита и увеличение количества заемщиков с большим долгом, качество портфеля остается высоким – доля просроченных займов составляет всего лишь 0,4%.

В целом же можно отметить, что ипотечный рынок Казахстана растет в основном за счет льготных программ. Это говорит о том, что рынок до сих пор зависит от государства.

Между тем напомним, что в скором времени в Казахстане законодательно снизят максимальную процентную ставку по ипотечным займам. О том, что изменится для граждан, мы рассказывали здесь.

Также ранее мы писали о том, что скоро покупать строящееся жилье в ипотеку станет безопаснее.

А недавно о дороговизне ипотечных займов сказал глава Национального банка РК Тимур Сулейменов.

