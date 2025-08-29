jitsu gif
      "25% - очень высокая ставка": условия получения ипотеки могут изменить в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги
      Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане возможно изменение процента по ипотеке, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Что такое годовая кредитная ставка вознаграждения? Она определяет, что по тому или иному кредиту банк не может начислять больше определенного процента по банковскому займу.

      Исходя из того, что 25% по ипотеке на 10-15-20 лет - это очень высокая ставка. С 25-процентной ставкой даже на 10 лет переплата будет огромной. Сможет ли казахстанец потянуть такие выплаты или нет - большой вопрос. Это касается как социальной стабильности, так и финансовой устойчивости самого банка", - отметил глава НБ Тимур Сулейменов.

      Он добавил, что Нацбанк до сих пор "разгребает" последствия валютной ипотеки с середины прошлого десятилетия.

      "Мы все еще платим за то, что тогда ипотечные кредиты выдавались людям, у которых не было валютных поступлений. Поэтому ипотека - это очень сложный социально-финансовый инструмент, к которому нужно подходить с полной готовностью.

      В этой связи мы недавно рассматривали вопрос о снижении кредитной ставки с 25 до 20 процентов. Возможно, потребуется дополнительное исследование, увеличение первоначального взноса или другие дополнительные условия", - добавил он.

      Глава Нацбанка посоветовал казахстанцам использовать ипотечные госпрограммы, если человек подходит под их критерии.

      "Либо немного повременить, пока базовая ставка и, соответственно, рыночные ставки по ипотеке не начнут снижаться", - добавил он.

      Напомним, максимальную ставку по ипотеке в Казахстане собирались снизить с 25 до 20% уже этим летом. Однако вопрос было решено отложить до ноября.

      В июле этого года Тимур Сулейменов ответил, не перестанут ли казахстанские банки выдавать ипотеку, если максимальная ставка снизится до 20%.

      В свою очередь, аналитики считают, что снижение ставок по банковским кредитам в Казахстане грозит подорожанием жилья.

