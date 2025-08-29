Национальный банк Казахстана принял решение о базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Республики Казахстан, Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции", - сообщается в публикации.

Годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%. Продолжился рост продовольственной и непродовольственной компонент, тогда как сервисная компонента впервые с начала года замедлилась. В результате вклад продовольственных товаров в годовую инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее оставался основным драйвером. Инфляция платных услуг замедлилась, в том числе за счет снижения темпов роста регулируемых цен.

Месячная инфляция замедлилась до 0,7%, однако складывается значительно выше среднегодовых значений (0,4% за 2015-2024 гг.). Показатели устойчивой части инфляции также несколько замедлились - базовая и сезонно очищенная инфляция составили 0,8% (в июне - 0,9% и 1%, соответственно). Несмотря на замедление, их значения остаются повышенными и указывают на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования.

Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,2%. Краткосрочные ожидания остаются волатильными, долгосрочные демонстрируют рост.

Давление на цены со стороны внешнего сектора сохраняется. Мировые цены на продовольствие растут. Инфляция в России, несмотря на замедление, остается на высоких уровнях.

Риторика ФРС несколько смягчилась, однако внешние монетарные условия по сравнению с прошлым прогнозным раундом в мае немного ухудшились на фоне ожидания более медленного темпа снижения ставки ФРС.

Этому способствуют инфляция, которая находится выше таргета ФРС, риски, связанные с торговой политикой США, рост заработных плат, опережающий инфляцию. Риторика ЕЦБ остается осторожной из-за высокой неопределенности, связанной с торговыми конфликтами.

В рамках обновления прогнозов при принятии опорного решения цена на нефть марки Brent в базовом сценарии осталась на уровне 60 долларов США за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

Прогноз инфляции уточнен на 2025 год. В среднесрочном периоде прогнозные оценки не изменились. В 2025 году инфляция ожидается в пределах 11-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%, в 2027 году - 5,5-7,5%.

"Уточнение прогноза связано с ценовыми всплесками на отдельных продовольственных рынках, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса.

Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и планируемые меры фискальной консолидации.

Риски прогноза связаны с поддержанием фискальной дисциплины, усилением внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции, незаякоренностью инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и НДС", - отмечается в публикации.

Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5-6,5%. Прогноз пересмотрен ввиду складывающихся высоких текущих темпов экономического роста, высокой инвестиционной активности и устойчивого потребительского спроса.

Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 4-5%. В 2026 году рост будет обеспечиваться продолжением роста в нефтяном секторе и инвестиционной активностью. С 2027 года, согласно текущему прогнозу, темпы роста ВВП будут стремиться к равновесному уровню.

В рамках заседания Комитетом по денежно-кредитной политике также обсуждались дополнительные меры, которые будут способствовать снижению инфляционного давления.

"С сентября 2025 года вводятся в действие новые условия по минимальным резервным требованиям, которые будут усиливать трансмиссию политики и, как результат, оказывать дополнительное дезинфляционное воздействие.

Также будут приняты дополнительные практические меры по повышению эффективности реализации ДКП. Ожидается усиление эффекта действующих и принятие дополнительных микро- и макропруденциальных мер в целях охлаждения рынка розничного кредитования", - говорится в релизе Нацбанка.

Отсутствие значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы будет являться основанием для ужесточения складывающихся денежно-кредитных условий, способствующих возвращению инфляции к траектории устойчивого снижения к среднесрочной цели в 5%. На основании этого Комитет по денежно-кредитной политике рассмотрит целесообразность повышения базовой ставки на ближайших заседаниях.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, в марте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

В июле в Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане - НБК снова сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.

Также в апреле и в июне НБК сохранял базовую ставку.

