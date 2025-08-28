Спрос на ипотеки и автокредиты вырос в Казахстане

В июле жители Казахстана оформили кредитов на 1,6 трлн тенге. Граждане стали реже брать деньги на потребительские цели, но чаще оформлять ипотеки и автокредиты. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее стало известно, что в Казахстане начал расти спрос на потребительские кредиты с залогом.

При этом обновленные данные, которые привел Telegram-канал Data Hub, говорят о том, что объемы выданных беззалоговых займов в июле за месяц упали сразу на 2,4%, до 963 млрд тенге. Снизилось и количество заемщиков – на 4,4%, до 2,3 млн человек.

Интересно, что, несмотря на это, общие розничные выдачи выросли на 0,8% и составили 1,6 трлн тенге. Причина кроется в повышенном спросе на другие виды займов.

Так, сумма выдач ипотек за месяц выросла сразу на 13,4% – до 241 млрд тенге. Количество заемщиков также увеличилось – на 12,9%, до 12,5 тыс. человек.

Вырос спрос и на автокредиты. Объем займов увеличился на 3,5%, до 261 млрд тенге, а количество заемщиков – на 5,9%, до 25,9 тыс. человек.

Выдачи кредитов физлицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В целом по итогам июля в Казахстане насчитывается 8,9 млн заемщиков, которые должны банкам порядка 26 трлн тенге.

При этом большая часть граждан серьезно относится к своим обязательствам: доля NOL90+, то есть серьезных просрочек более чем на 90 дней, составляет 8,1% и она постепенно уменьшается.

Выдачи кредитов физлицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Кстати говоря, согласно данным Национального банка РК, среднерыночные ставки по кредитам для физических лиц в июле составили 21,9% годовых, хотя в зависимости от срока, на который выдается заем, показатель варьировался от 18,1% до 35,1%. У займов в иностранной валюте средняя ставка равна 3,6%.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане усилят права заемщиков и полностью отменят штрафы за досрочное закрытие кредитов.

Однако, с другой стороны, ужесточаются и требования к гражданам, которые хотят оформить кредит. Об этом мы подробно рассказывали здесь.

Также недавно стало известно, что причин для отказа в получении кредита в Казахстане стало больше.

