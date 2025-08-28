Спрос на ипотеки и автокредиты вырос в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Спрос на ипотеки и автокредиты вырос в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина с калькулятором и деньгами
      Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      В июле жители Казахстана оформили кредитов на 1,6 трлн тенге. Граждане стали реже брать деньги на потребительские цели, но чаще оформлять ипотеки и автокредиты. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      Ранее стало известно, что в Казахстане начал расти спрос на потребительские кредиты с залогом.

      При этом обновленные данные, которые привел Telegram-канал Data Hub, говорят о том, что объемы выданных беззалоговых займов в июле за месяц упали сразу на 2,4%, до 963 млрд тенге. Снизилось и количество заемщиков – на 4,4%, до 2,3 млн человек.

      Интересно, что, несмотря на это, общие розничные выдачи выросли на 0,8% и составили 1,6 трлн тенге. Причина кроется в повышенном спросе на другие виды займов.

      Так, сумма выдач ипотек за месяц выросла сразу на 13,4% – до 241 млрд тенге. Количество заемщиков также увеличилось – на 12,9%, до 12,5 тыс. человек.

      Вырос спрос и на автокредиты. Объем займов увеличился на 3,5%, до 261 млрд тенге, а количество заемщиков – на 5,9%, до 25,9 тыс. человек.

      Выдачи кредитов физлицам в Казахстане. В июле общий объем кредитов достиг 1,6 трлн тенге
      Выдачи кредитов физлицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

      В целом по итогам июля в Казахстане насчитывается 8,9 млн заемщиков, которые должны банкам порядка 26 трлн тенге.

      При этом большая часть граждан серьезно относится к своим обязательствам: доля NOL90+, то есть серьезных просрочек более чем на 90 дней, составляет 8,1% и она постепенно уменьшается.

      Выдачи кредитов физлицам в Казахстане. Всего граждане должны банкам 26 трлн тенге
      Выдачи кредитов физлицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

      Кстати говоря, согласно данным Национального банка РК, среднерыночные ставки по кредитам для физических лиц в июле составили 21,9% годовых, хотя в зависимости от срока, на который выдается заем, показатель варьировался от 18,1% до 35,1%. У займов в иностранной валюте средняя ставка равна 3,6%.

      Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане усилят права заемщиков и полностью отменят штрафы за досрочное закрытие кредитов.

      Однако, с другой стороны, ужесточаются и требования к гражданам, которые хотят оформить кредит. Об этом мы подробно рассказывали здесь.

      Также недавно стало известно, что причин для отказа в получении кредита в Казахстане стало больше.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.