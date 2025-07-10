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Когда выгоднее покупать жилье в 2025 году в Казахстане, рассказал экономист

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Мужчина держит фигурки дома и знака стоп
Покупка жилья. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Цены на рынке жилья могут скорректироваться в текущем году. Поэтому в некоторых случаях, вероятно, следует отложить сделку на пару месяцев. Но есть и риски с ростом цен. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Цены на жилье в Казахстане могут скорректироваться осенью текущего года, несмотря на продолжающийся рост согласно официальной статистике.
  • По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, рынок жилья вступает в фазу балансировки после активного роста, наблюдается замедление темпов роста цен и снижение количества сделок.
  • Эксперт рекомендует отложить покупку жилья в Астане до осени из-за возможной дальнейшей коррекции цен, в то время как первичный рынок Алматы может быть оправдан для покупки.

Официальная статистика показывает, что цены на жилье продолжают расти в Казахстане. Так, по итогам июня первичное жилье в Казахстане подорожало на 9,5% за год. На вторичном рынке рост составил 6,7%, а стоимость аренды выросла на 9,4%.

Однако, как сообщает Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала "Комментарий", спрос снижается, что может указывать на корректировку цен текущей осенью. При этом важно учесть все факторы, которые могут повлиять на рыночные цены, особенно в Астане и Алматы в ближайшее время.

Что говорит статистика

Согласно сообщению экономиста, темпы роста цен на жилье замедляются: в июне они выросли на 1,1% для новостроек, а в Астане вовсе зафиксировано снижение на 0,4%.

При этом одновременно уменьшилось количество сделок (на 2,1% за месяц, включая минус 6% в Астане и минус 5% в Алматы) и увеличилось предложение: ввод нового жилья в январе-мае вырос на 5,7%, а доля индивидуального жилого строительства (ИЖС) превышает треть от объемов.

То есть покупатели обращают больше внимания не на квартиры, а частные дома и аренду (рост на 9,4%). Соответственно, это оказывает давление на продавцов – им приходится предлагать более конкурентные цены.

Деньги, ключи и модель дома на столе
Покупка жилья. Иллюстративное фото: sakchai vongsasiripat/Getty Images

"Рынок жилья в Казахстане вступает в фазу балансировки после активного роста 2023-начала 2025 годов.

Цены на новостройки в июне по РК выросли на 1,1% м/м и на 6,9% с начала года, однако в столицах тренд уже меняется: в Астане минус 0,4% за месяц, в Алматы рост замедлился. Вторичный рынок также демонстрирует признаки охлаждения: 0,6% м/м в Астане, нулевая динамика в Алматы", – отмечает экономист.

Это может показаться идеальным временем для проведения сделки. Однако, принимая решение о приобретении квартиры в крупных мегаполисах, следует учесть некоторые нюансы.

Когда лучше покупать жилье в Астане и Алматы

В текущей ситуации с падающим спросом и высокими объемами ввода жилья рынок немного корректируется. А значит – есть возможность найти выгодный вариант. Но все зависит от конкретного города.

"Если все же принимать решение о покупке, то первичный рынок Алматы может быть оправдан: все еще ограниченное предложение и относительно стабильный спрос., но стоит учитывать возможный бум жилья. Если есть возможность, дождитесь осени.

Вторичное жилье и новостройки в Астане также стоит пока отложить: возможна дальнейшая коррекция цен во втором полугодии", – считает экономист.

Ранее мы рассказывали, как могут измениться цены на жилье из-за запрета на покупку квартир за наличные деньги в Казахстане.

Также эксперты объяснили, почему снижение процентных ставок по кредитам может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

При этом напомним, что решение об ограничении ставок вознаграждения по ипотеке было отложено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2263779-kogda-vygodnee-pokupat-zhile-v-2025-godu-v-kazahstane-rasskazal-ekonomist/