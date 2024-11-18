Отменить госпремию по депозитам в "Отбасы банке" могут для некоторых казахстанцев

В Казахстане планируют изменить правила начисления государственной премии на вклады, открытые в системе жилстройсбережений. Для некоторых граждан хотят ее отменить. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует система жилищных строительных сбережений. С помощью нее граждане могут оформлять ипотеку под проценты, которые заметно ниже рыночных.

Чтобы получить выгодную ипотеку, казахстанцы должны открыть вклад в жилстройсбербанке, каковым на данный момент в стране является только "Отбасы банк". Его главная особенность заключается в том, что, помимо процентов по депозиту, ежегодно казахстанцы получают на счет государственную премию в размере 20%.

Однако в скором времени правила начисления таких выплат могут измениться. Как рассказала председатель правления банка Ляззат Ибрагимова в своем интервью в рамках программы "Уәде", на данный момент эксперты рассматривают возможность отменить госпремию для некоторых граждан.

"Мы предложили отменить государственную премию для тех вкладчиков, кто уже получил заем по одной из программ банка, потому что государство свою цель обеспечения жильем перед этими людьми выполнило", – рассказывает председатель, отмечая, что такое решение позволит сэкономить бюджету около 20 млрд тенге ежегодно.

Также в банке предложили вовсе закрыть возможность получать госпремию, если в итоге казахстанцы не купили жилье посредством жилищного займа, а закрыли депозит.

Сейчас казахстанцы могут забрать все деньги с депозита вместе с государственной премией и процентами. Такая возможность есть только у тех, чей вклад был открыт минимум три года. Однако эту "лазейку" хотят закрыть.

"Мы думаем, что все-таки надо рационально и эффективно использовать деньги бюджета. Если человек из системы уходит, то пусть он забирает сумму депозита плюс 2%, а государственную премию мы предлагаем возвращать в бюджет", – сообщила Ляззат Ибрагимова.

Такой ход позволил бы показать, что государство постепенно сокращает объем субсидий в этом секторе, считает председатель банка. Она также отметила, что данное ужесточение правил позволило бы сэкономить бюджету порядка 30-35% от общей суммы, направленной на госпремию.

Между тем ранее в стране поднимался вопрос по поводу монополии "Отбасы банка" в системе жилищной строительных сбережений. Эксперты предлагали дать возможность в ней участвовать и другим банкам. Это позволит создать конкуренцию, которая приведет к улучшению условий по ипотекам для рядовых казахстанцев.