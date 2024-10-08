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В какие банки можно обратиться за ипотекой под 7% в Казахстане

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Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жилищная программа "7-20-25" продолжает работать в Казахстане. На текущий момент ее партнерами являются семь банков второго уровня. Куда обращаться за ипотекой под 7%, узнали журналисты на NUR.KZ.

В Казахстане действует множество льготных ипотек и регулярно стартуют новые. Так, например, в 2024 году впервые были запущены программы "Наурыз" и "Отау", в рамках которых можно получить заем на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. 

Однако оператором большинства "льготок" в Казахстане является лишь один банк, который имеет право привлекать жилищные строительные вклады – "Отбасы банк».

Однако это не значит, что ипотеку под льготный процент можно оформить только там. В Казахстане по-прежнему действует программа "7-20-25", которая позволяет гражданам страны получить ипотеку под 7% годовых.

Программа "7-20-25" работает на следующих условиях: 

  • у заемщика не должно быть собственного жилья; 
  • приобрести можно только первичное жилье; 
  • максимальная стоимость жилья – от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона;
  • процентная ставка – 7%; 
  • первоначальный взнос – 20%; 
  • срок займа – до 25 лет; 
  • к участию допускаются только граждане Казахстана.

В какой банк обращаться за ипотекой

На текущий момент, как сообщает Казахстанский фонд устойчивости, партнерами программы являются семь банков второго уровня: "Банк ЦентрКредит", Halyk Bank, Freedom Bank, Bank RBK, Altyn bank, "Евразийский банк" и ForteBank.

Однако казахстанцам следует самостоятельно уточнять, можно ли получить заем по данной программе в том или ином банке или нет.

Дело в том, что каждый год на реализацию программы выделяется всего 100 млрд тенге – по 25 млрд тенге в каждый квартал. С такими объемами финансирования денег не хватает на всех желающих, поэтому прием заявок могут приостановить.

Между тем, в фонде отмечают, что по итогам третьего квартала текущего года было выдано 4 418 займов на сумму более 74,9 млрд тенге. Всего же с момента запуска программы было выдано 76 120 кредитов на почти 1,05 трлн тенге:

  • в Астане – 27 732 займа на 440,7 млрд тенге;
  • в Алматы – 15 639 займов на 245,7 млрд тенге;
  • в Шымкенте – 5 638 займов на 71,5 млрд тенге;
  • в Карагандинской области – 4 671 заем на 60,7 млрд тенге;
  • в Актюбинской области – 3 141 заем на 30,4 млрд тенге;
  • в остальных регионах – 19 299 займов на 201 млрд тенге.

Напомним, решение продлить действие программы было принято в конце 2022 года, еще до того, как был "исчерпан" изначальный лимит в 1 трлн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2171469-v-kakie-banki-mozhno-obratitsya-za-ipotekoy-pod-7-v-kazahstane/

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