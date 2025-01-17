Ипотеку "7-20-25" станет еще сложнее получить в 2025 году в Казахстане

Программа "7-20-25" в Казахстане продолжает действовать, но с 2025 года ее правила ужесточили, добавив минимальные сроки отсутствия жилья у заемщиков. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 2025 года в Казахстане ужесточаются правила программы "7-20-25": заемщик и его супруг не должны иметь жилья минимум 18 месяцев до участия в программе.

Основные проблемы программы - высокая стоимость жилья, превышающая лимиты, и ограниченное финансирование (100 млрд тенге на год), что приводит к снижению количества выданных займов.

Ипотеку по программе "7-20-25" можно оформить в восьми банках, но 87% займов в 2024 году пришлось на три банка: "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank и Halyk Bank, каждый из которых имеет свои требования к заемщикам.

Несмотря на то, что в 2024 году в Казахстане были запущены сразу две новые ипотеки, "Отау" и "Наурыз", свое действие продолжает и старая программа "7-20-25", на реализацию которой в новом году выделили еще 100 млрд тенге.

Однако, как ранее сообщил Национальный банк РК, с 2025 года правила программы станут жестче.

Как известно, ее участниками могут стать только граждане Казахстана без собственного жилья. Однако теперь к этому добавилось требование, согласно которому у заемщика и его супруга не должно быть во владении жилой недвижимости минимум 18 последних месяцев. Исключением являются комнаты в общежитии, площадью менее 15 "квадратов" на человека, а также аварийное жилье.

Новое правило, как отметили в Нацбанке, вводится в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье.

Таким образом, в 2025 году программа "7-20-25" будет работать по следующим правилам:

к участию допускаются только граждане Казахстана;

участвовать можно только один раз;

у заемщика и его супруга не должно быть собственного жилья минимум 18 месяцев;

приобрести можно только первичное жилье;

у заемщика не должно быть других ипотек;

максимальная стоимость жилья – от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона;

в зависимости от региона; процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – 20%;

срок займа – до 25 лет.

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие проблемы есть у программы "7-20-25"

Впрочем, новое требование не является главной проблемой, с которой могут столкнуться казахстанцы, решившие участвовать в программе. Как отмечает портал "Крыша", сейчас можно выделить две основных причины, которые мешают гражданам получить заем:

высокая стоимость жилья, которая превышает лимиты программы; ограниченное финансирование – раз в квартал на реализацию ипотеки выдают лишь по 25 млрд тенге.

Как отмечают эксперты, отсутствие подходящего жилья приводит не только к меньшей выдаче займов, но и к более серьезным проблемам. Покупатели вынуждены соглашаться на незаконные схемы выплаты разницы, бронирования и предоплаты. В такие моменты они рискуют остаться без своих денег, если что-то пойдет не так.

Усугубляется эта ситуация ограниченным финансированием в 100 млрд тенге на год. Так, за всю историю программы было выдано 77 593 кредита на 1,74 трлн тенге.

В 2023 году начались ограничения на финансирование, и за год было выдано лишь 6 113 займов на 99,9 млрд тенге. В 2024 году их количество снизилось до 5 891 займа примерно на такую же сумму. Другими словами, выделяемых денег не хватает на то, чтобы охватить всех желающих принять участие в программе.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Где выдают ипотеку "7-20-25"

Ограничение финансирования сопровождается сложностями подачи заявления на ипотеку под 7%. Сейчас ее можно оформить в восьми банках, однако по факту более-менее высокие шансы на успех дают только три из них: "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank и Halyk Bank – именно на них в 2024 году пришлось 87% всех выданных займов по программе.

Дело в том, что каждый банк подходит к реализации программы по-своему, устанавливая дополнительные правила:

"Банк ЦентрКредит" – сначала нужно найти квартиру, потом подать "предзаявку" и пройти платежеспособность. Лишь потом можно подать основную заявку. При этом срок проверки может достигать одного года – за это время подходящую квартиру могут продать, и тогда "предзаявку" придется подавать заново;

Freedom Bank – заявка подается онлайн, а для подтверждения намерения получить ипотеку нужно открыть депозит на 1 млн тенге. Срок ожидания очереди может занять от 3 месяцев;

Halyk Bank – на данный момент прием новых заявок закрыт, запуск нужно отслеживать самостоятельно на сайте банка. Но, говорят, что он закрывается за 15 минут. Клиентам нужно подать заявку, получить предодобрение и найти подходящую квартиру за неделю. Если не получится, заявка обнуляется;

Bank RBK – прием заявок также временно закрыт в связи с отсутствием лимита. После его открытия основную заявку на участие можно оставить только в отделении банка;

Forte Bank – здесь также ждут финансирование. После запуска приема заявок сначала нужно получить одобрение от банка, а потом самостоятельно найти подходящую квартиру;

Altyn Bank – сначала нужно подать онлайн-заявку, а после ее одобрения прийти в офис банка для постановки в очередь на получение ипотеки. Правда, отделения банка есть только в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау.

Таким образом, в 2025 году получить ипотеку в рамках программы "7-20-25" станет еще сложнее. Действовать она будет до конца 2029 года, и ожидается, что за это время купить свое жилье смогут еще около 30 тыс. казахстанцев. В целом это позволит обеспечить новым жильем порядка 100 тыс. семей, хотя сначала планировалось 650 тыс.

Напомним, в 2025 году у всех "ипотечников" появилась возможность сэкономить на жилищных займах и "вернуть" часть своих затрат на выплату процентов банка.