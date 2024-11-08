Отсрочки для военных, срок отсутствия жилья: в программу "7-20-25" внесли изменения

В программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" внесены изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк, а объем ее финансирования в следующем году составит 100 млрд тенге.

Национальный Банк РК сообщил о внесении изменений в постановление "Об утверждении программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Сообщается, что в 2025 году установлен годовой объем финансирования программы в 100 млрд тенге.

Кроме того, введена отсрочка для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу. Отсрочка распространяется на период прохождения службы и 60 дней после его окончания.

Кроме того, с 1 января будет действовать новое требование - об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории РК. Исключения составят комнаты в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи, а также признанное аварийным жилье.

"Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье, а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа", - сказано в сообщении.

По данным Нацбанка, другие параметры остаются неизменными: минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.

Напомним, освободить военнослужащих-срочников Казахстана от уплаты займов и кредитов на период службы и последующие 60 дней Министерство обороны предложило летом текущего года. До этого Министерство просвещения предложило включить отслуживших в армии казахстанцев в список людей, имеющих право на поступление в вузы и колледжи по квоте.

Ранее мы писали, что выдачи по жилищной программе "7-20-25" постепенно снижаются. В 2024 году было выделено 100 млрд тенге, которые выдавались банкам траншами по 25 млрд тенге в квартал.