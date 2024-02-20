Сотни домов без лицензий на привлечение средств дольщиков строят в Казахстане

В Казахстане сохраняется проблема с долевым строительством – не все объекты имеют соответствующие разрешения. Из-за этого рядовые граждане могут потерять свои деньги. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существуют проблемы с недобросовестными застройщиками – у многих из тех, кто занимается долевым строительством, нет разрешения на привлечение денег граждан.

В итоге именно рядовые жители оказываются "у разбитого корыта". Например, только за предыдущие два года общий ущерб, который был нанесен казахстанцам недобросовестными застройщиками, составил порядка 30 млрд тенге.

Однако несмотря на то, что с такими строительными компаниями борются, на данный момент в стране насчитывается 264 застройщика, которые возводят 293 объекта без лицензии на привлечение средств дольщиков, передает портал EnergyProm.

При этом 136 объектов без разрешений и лицензий насчитывается только в Астане. Следом идет Мангистауская область – 77 объектов, а замыкает тройку антилидеров Алматы – 29.

Нарушения застройщиков в сегменте долевого строительства. Инфографика: energyprom.kz

Однако масштаб проблемы может оказаться намного более серьезным. Как выяснилось в результате исследования "Казахстанской жилищной компании" (КЖК), на август 2023 года доля "серого" рынка долевого строительства в РК составила 68% – то есть из 586 обследованных объектов 397 строились с нарушениями.

Так, например, только в Алматы были обнаружены 45 жилых комплекса (ЖК), в которых не рекомендуется приобретать квартиру. Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

ЖК, недвижимость в которых не рекомендуется к покупке. Инфографика: energyprom.kz

Проверить, есть ли у объекта лицензия на привлечение средств дольщиков можно на Жилишном портале КЖК. Сейчас туда входят 815 ЖК, из которых 369 находятся в Астане и 316 – в Алматы.

Компании, которые возводят эти объекты, можно считать надежными.

Объекты долевого строительства в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве», есть три законных способа организации долевого участия в жилищном строительстве:

получение гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания";

участие в проекте банка второго уровня;

получение разрешения местного исполнительного органа после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика.

Поэтому, чтобы не потерять свои деньги, казахстанцы, решившие принять участие в долевом строительстве, должны обращать внимание на эти детали и внимательно проверять все документы, чтобы не быть обманутым.