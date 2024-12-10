На сколько вырастет максимальная госпремия по жилищным вкладам в Казахстане

Владельцам жилищных вкладов в Казахстане назначается госпремия. В 2025 году максимальная выплата превысит 157 тыс. тенге. Сколько нужно накопить, чтобы получить такую сумму, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует система жилищных строительных сбережений. Через нее граждане могут оформить ипотеку под проценты, которые гораздо ниже рыночных.

Однако такая возможность есть только у граждан, имеющих вклады в жилищном строительном сберегательном банке. Их главная особенность заключается в том, что, помимо процентов по депозиту, ежегодно казахстанцы получают на счет премию от государства.

Размер госпремии составляет 20%, однако существует ограничение по сумме, которая используется для исчисления выплаты.

Согласно закону "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан", поощряемая премией государства сумма накопленных вкладчиком денег не может превышать 200 месячных расчетных показателей (МРП). Если на вкладе находится больше денег, то излишек будет учитываться при расчете премии в следующем году.

Другими словами, за 2024 год максимальный размер госпремии, которая начислится на жилищный вклад до 1 марта следующего года, составит 147 680 тенге. Однако в 2025 году сумма вырастет до 157 280 тенге. Причина роста связана с повышением МРП с 3 692 тенге до 3 932 тенге.

Чтобы назначили такую выплату, в следующем году вкладчик должен накопить за год 786 400 тенге.

Вкладчики, которые за 2025 год планируют получить максимум, должны учесть, что та сумма, которая уже использовалась при подсчете премии, учитываться не будет – им придется накопить еще более 786 тыс. за год.

Впрочем, на текущий момент в "Отбасы банке", который является единственным участником системы жилищных строительных сбережений, рассматривают различные возможности ограничить выплаты госпремий.

Так, например, ранее мы рассказывали о предложении отменить выплаты вкладчикам, которые уже купили жилье с помощью жилстройсбережений, а также забирать госпремию у тех, кто копил деньги, но затем забрал их, так и не купив жилье.

Между тем сегодня глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова во время брифинга правительства рассказала о том, что также рассматривается возможность отменить госпремию для счетов, которым больше трех лет.