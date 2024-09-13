Как получить 20% на жилищный депозит, которому менее года, в Казахстане

На жилищные строительные сбережения в Казахстане каждый год поступает госпремия в размере 20%, даже если депозиту менее года. Для этого нужно пополнить его до 31 декабря. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Система жилищных строительных сбережений в Казахстане позволяет гражданам оформлять ипотеку под более низкие проценты, чем те, что доступны на рынке. Однако на текущий момент такие вклады можно открыть только в "Отбасы банке", хотя и идут обсуждения по поводу включения в систему других банков.

Главное отличие жилищного депозита в том, что в дополнение к вознаграждению на него ежегодно начисляется премия от государства в размере 20%.

Как сообщают в "Отбасы банке", премия в размере 20% начисляется на сумму, которая не превышает 200 месячных расчетных показателей (738 400 тенге в 2024 году). Соответственно, максимальная выплата в текущем году будет равна 147 680 тенге.

Чтобы получить дополнительные 20%, вкладчики должны пополнить свои депозиты до 31 декабря. При этом срок накопления не имеет значения: можно перевести на депозит всю сумму сразу или частями в течение года. То есть, даже если новый клиент сейчас откроет вклад и до конца года пополнит его, он тоже получит государственную премию.

Важно учитывать, что премия государства начисляется на один жилищный депозит одного вкладчика. Также стоит отметить, что премия выплачивается только на ту сумму, которая ранее не была поощрена бонусом.

Деньги и мешочек со знаком тенге. Иллюстративное фото: Max Zolotuhin/Getty Images

"Например, в 2023 году клиент банка пополнил депозит на 800 000 тенге. Из них премией государства была поощрена сумма в размере 690 000 тенге (это 200 МРП в 2023 году).

Значит, по итогам этого года премией государства будет поощрен остаток суммы в размере 110 000 тенге и новые накопления, которые скопятся на депозите в 2024 году", – объясняют механизм в "Отбасы банке".

При этом премия может вернуться в государственный бюджет, но только в следующих случаях:

если вкладчик копит жилищные строительные сбережения менее трех лет и досрочно расторгает договор;

если вкладчик уступает права по договору о жилищных строительных сбережениях лицу, не являющемуся гражданином Казахстана;

если клиент банка имел депозит со сроком накопления менее трех лет, взял кредит в банке и в течение четырнадцати календарных дней с даты выдачи этого займа решил от него отказаться.

Стоит отметить, что открытый жилищный депозит позволит казахстанцам не только получить государственную премию, но и в будущем участвовать во многих льготных жилищных программах, в том числе "Отау", "Наурыз", по которым ожидается дополнительный набор в текущем году.

Также в скором времени ожидается перезапуск еще двух ипотечных программ, в которых также будет требование наличия жилищного вклада в банке.