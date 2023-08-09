Можно ли получить госпремию на несколько жилищных депозитов в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстанцы могут копить деньги на покупку жилья с помощью жилищных сберегательных депозитов, на которые начисляется госпремия. О правилах ее назначения и ограничениях читайте в материале NUR.KZ.

Жилищный сберегательный депозит – это вклад, который могут открыть казахстанцы, желающие приобрести жилье в будущем за счет ипотечных программ.

Государство начисляет денежные премии на деньги, которые вложены в подобный депозит. Однако есть определенные особенности.

Так, 31 июля 2023 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило "Правила начисления и выплаты премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения", которые регулируют данный вопрос.

Ограничены ли суммы премии

Размер ежегодной премии, которую можно получить от государства на жилищный счет, составляет 20% от суммы поощряемого вклада, включая начисленное по нему дополнительное вознаграждение.

Однако поощряемая премией сумма накопленных денег не может превышать 200 МРП (690 000 тенге на 2023 год) за один календарный год.

"Если поощряемая премией государства сумма накопленных денег превышает 200 МРП на соответствующий год, то оставшаяся непоощренной сумма накопленных денег учитывается жилищным строительным сберегательным банком при начислении премии в следующем году", – отмечается в правилах.

Копилка. Иллюстративное фото: freepik.com

Сколько депозитов могут открыть казахстанцы

Согласно тексту документа, премии начисляются на жилищные строительные сбережения, открытые в жилищных строительных сберегательных банках. При этом они могут оформлены и на несовершеннолетних лиц.

Но возможности получения дополнительного вознаграждения ограничены.

"Премия государства по заявлению вкладчика начисляется только на один счет и только в одном жилищном строительном сберегательном банке", – отмечается в документе.

Поэтому казахстанцы могут иметь несколько вкладов, но премия от государства будет поступать лишь на один из них. В то же время вкладчикам следует учитывать, что в определенных случаях выделенные из госбюджета деньги могут потребовать назад.

Это связано с условиями использования жилищного вклада:

если пришлось досрочно изъять деньги, которые хранились на счете менее трех лет, то начисленную премию удержат;

при нецелевом использовании жилищного займа.

То есть, если накопления производились более трех лет, то при досрочном изъятии денег государственная премия сохранится.

Поэтому важно подробно изучить условия открытия жилищного сберегательного счета для покупки жилья, чтобы не лишиться государственной премии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2031682-mozhno-li-poluchit-gospremiyu-na-neskolko-zhilischnyh-depozitov-v-kazahstane/