В каких случаях казахстанцы не получат госпремию на свои жилищные депозиты

Госпремию, которую начисляют на жилищные вклады казахстанцев, в некоторых случаях могут не выплатить или вернуть в бюджет. Например, если закрыть депозит раньше срока. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует система жилищных строительных сбережений (ЖСС). Открыв в ней депозит, вкладчик не только приобретает доступ к льготным ипотекам, но и становится получателем государственной премии.

Начисляется госпремия ежегодно. Например, в текущем году ее начислят до 1 марта, но на сумму, которая хранилась на жилищном вкладе на конец 2024 года.

Как объясняют в "Отбасы банке", который является единственным участником системы ЖСС, премия государства равна 20% от суммы, которая не превышает 200 месячных расчетных показателей (МРП). Так как в 2024 году 1 МРП был равен 3 692 тенге, то предельная сумма для расчета составляет 738 400 тенге, а максимальное вознаграждение – 147 680 тенге.

Однако государственная премия начисляется по своим правилам. Более того, в некоторых случаях казахстанцы могут вовсе лишиться выплаты.

Так, госпремия не будет начислена или спишется, если:

вкладчик получил жилищный заем в 2024 году, то есть оформил ипотеку с помощью своего вклада, то госпремию в этом году он уже не получит;

вкладчик копил депозит менее трех лет и решил забрать оттуда деньги – в этом случае даже уже начисленная премия "сгорит";

вкладчик уступил право на депозит гражданину другой страны – новая госпремия не начисляется, а старая "сгорит";

клиент банка имел депозит со сроком накоплений менее трех лет, взял кредит, но в течение 14 дней отказался от него, то госпремия также вернется обратно в бюджет.

При этом стоит помнить, что если у казахстанца есть несколько жилищных вкладов, то вознаграждение будет начислено только на один из них.

Кроме того, премия начисляется только на ту сумму, которая ранее не была поощрена. То есть каждый год учитываются новые накопления и остаток накоплений, не поощренный в предыдущем году.

Например, в 2024 году клиент банка пополнил депозит на 800 000 тенге. Из них премией государства будет поощрена сумма в размере 738 400 тенге (200 МРП в 2024 году). Оставшаяся сумма в размере 61 600 тенге и новые накопления, которые скопятся на депозите в 2025 году, будут поощрены премией государства по итогам 2025 года (в 2026 году).

Напомним, ранее рассматривалась возможность полной отмены начисления госпремии для некоторых категорий вкладчиков, чтобы сэкономить бюджет страны.