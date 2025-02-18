Кто сможет взять ипотеку под 7-9% в Казахстане

В марте 2025 года начнется прием заявок на участие в ипотечной программе "Наурыз". Желающие оформить ипотеку должны иметь жилищный вклад на сумму 2 млн тенге. О других требованиях читайте на NUR.KZ.

Ипотека "Наурыз", которую запустили в прошлом году в Казахстане, продолжит действие и в текущем. Прием заявок начнется уже в марте, поэтому потенциальным участникам следует подготовиться, чтобы подходить под все критерии отбора.

Как рассказывает портал "Крыша", их несколько:

наличие жилищного вклада;

отсутствие жилой недвижимости;

хорошая кредитная история.

Жилищный вклад

Чтобы принять участие в ипотеке "Наурыз", нужно открыть депозит в "Отбасы банке" и накопить на нем минимум 2 млн тенге. Срок действия вклада не имеет значения, его можно открыть даже перед тем, как подать заявку, главное, чтобы на нем было не менее 2 млн тенге.

При этом депозиты "Табыс", "Сберегательный" и "Арнау" не подходят для участия в программе "Наурыз". Также заявку отклонят, если на депозит наложен арест, выставлены инкассовые распоряжения или платежные требования.

Владение жильем

Чтобы участвовать в программе, гражданин и члены его семьи не должны владеть жилой недвижимостью последние пять лет. В участии откажут даже из-за наличия доли в квартире или доме, например, полученной по наследству.

Поэтому участникам нужно проверить информацию о наличии недвижимого имущества. Это можно сделать, заказав справку Ф-6 на портале "Электронного правительства", в приложении eGov-mobile или в приложениях некоторых банков второго уровня.

Кредитная история

Как известно, при выдаче любого займа банк анализирует финансовое состояние заемщика. Если кредитная нагрузка слишком высокая, то участнику просто не выдадут ипотеку. Поэтому, если есть другие кредиты, то лучше их закрыть досрочно.

Ипотека "Наурыз" между тем действует по льготным условиям:

ставка: 7% – для социально уязвимых слоев населения, 9% – для остальных граждан; первоначальный взнос: 10% – если покупается квартира в чистовой отделке, 20% – если в черновой; максимальная сумма займа: 36 млн тенге – для Астаны и Алматы, 30 млн – для других регионов; срок займа: 19 лет; для Алматы, Астаны, Шымкента и областных центров доступно только первичное жилье, даже если оно только строится. В моногородах и селах можно покупать вторичное жилье.

Отметим, что казахстанцам, которые пока не попадают под критерии ипотеки "Наурыз", расстраиваться не стоит. Программа рассчитана на 8 лет, поэтому у граждан еще есть время собрать недостающую сумму, открыть вклад или избавиться от ненужной недвижимости.

Также, помимо программы "Наурыз", в Казахстане будет действовать похожая ипотека "Отау". Условия обеих программ очень похожи, но на реализацию второй выделяется меньше средств и сама она рассчитана на меньший срок.