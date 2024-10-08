Может ли ипотека стать дешевле в Казахстане, рассказали эксперты

На доступность ипотеки влияет не только стоимость жилья в Казахстане, но и другие факторы. Чтобы жилищные займы стали дешевле, в стране должно многое измениться. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Ипотека в Казахстане считается дорогой, но эксперты видят возможность её удешевления при определенных условиях, включая снижение инфляции и базовой ставки, рост доходов граждан и изменения в банковской системе.

По мнению главного аналитика Ассоциации финансистов Казахстана Рамазана Досова, вероятность снижения ставок по ипотекам зависит от макроэкономических условий и государственной политики в области стимулирования строительства и покупки жилья.

Эксперты предлагают направить льготные программы только на нуждающихся граждан, предоставить банкам равные условия доступа к системе жилищных строительных сбережений, и ожидают, что к 2025 году базовая ставка может снизиться до 11,5%–12%, что может привести к улучшению ценовых условий по рыночным ипотечным программам.

Ипотека в Казахстане считается дорогой даже по мировым меркам. Ситуацию усугубляют цены на жилье, которые неподъемны для многих жителей страны.

Однако, как передает портал "Крыша", стоимость ипотеки зависит не только от цен на жилье, а, по мнению некоторых экспертов, в будущем она вовсе может снизиться, но для этого в жилищной и банковской сфере должны произойти некоторые изменения.

"Вероятность снижения ставок по ипотекам есть, и во многом она будет определяться макроэкономическими условиями в стране и госполитикой в области стимулирования строительства и покупки жилья", – отметил главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

Так, для того, чтобы ипотека в Казахстане стала дешевле, должны быть соблюдены следующие условия:

инфляция замедляется, а базовая ставка снижается; растут доходы граждан; льготные программы работают только для нуждающихся категорий населения; предоставление банкам равных условий.

Как считают эксперты, ипотека должна быть разной: многочисленные льготные программы нужно направить только на нуждающихся граждан, тогда как остальные должны оформлять займы на рыночных условиях. Тогда удастся и жильем людей обеспечить, и не допустить стремительного роста цен.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также эксперты неоднократно предлагали открыть для банков второго уровня доступ к системе жилищных строительных сбережений – сейчас в ней находится только "Отбасы банк". Другими словами, банкам нужно предоставить равные условия.

Вместе с тем предлагается расширить применение вычетов по ипотеке, которые сейчас действуют также только для заемщиков "Отбасы банка", и на коммерческие банки, а также разрешать их использовать только при покупке первого жилья для нуждающихся.

Это позволит вкладчикам делать выбор, где хранить свои сбережения, усилит конкуренцию за клиента и станет стимулом к предоставлению лучших ценовых и неценовых условий по ипотекам.

Стоит отметить, что на деле любой банк уже сейчас может войти в систему жилстройсбережений, однако на законодательном уровне действует множество преград, которые мешают это сделать.

Впрочем, вышеперечисленные факторы требуют определенных изменений в банковской системе, а потому возможное уменьшение стоимости ипотеки будет зависеть в первую очередь от базовой ставки – если она снизится, то и жилищные займы станут дешевле.

Ожидается, что в 2025 году базовая ставка может опуститься до 11,5%–12%. Если это произойдет, то проценты по рыночным программам могут опуститься на 2,25-2,75 процентного пункта.

Напомним, ранее мы рассказывали о стоимости кредитов в странах ЕАЭС. Среднерыночная ставка по ипотечным займам в Казахстане ранее составляла всего 11,3%. Впрочем, на показатель, скорее всего, сильное влияние оказали льготные программы с низкими процентными ставками.