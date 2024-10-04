Самое востребованное жилье в Казахстане назвали аналитики

57% покупателей жилья оказались моложе 35 лет. При этом чаще всего они выбирают квартиры, а не частные дома, а также смотрят на некоторые другие факторы. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Согласно исследованию Yandex Ads Казахстан, 57% покупателей жилья в стране моложе 35 лет, при этом женщины чаще ищут жилье (60%), но окончательное решение обычно принимают мужчины 25-34 лет.

Наиболее востребованы квартиры (71% запросов), особенно малометражные: 43% ищут однокомнатные, а всего на студии, "однушки" и "двушки" приходится 76% интереса. 43% планируют покупку только на первичном рынке.

При выборе жилья казахстанцы в первую очередь обращают внимание на безопасность, наличие социальной инфраструктуры и транспортную доступность. Основные страхи покупателей связаны с мошенничеством (52%) и выявлением недостатков жилья после покупки (50%).

Выбор жилья может зависеть не только от цены, но и от различных факторов, включая сезонность.

Аналитики Yandex Ads Казахстан провели исследование Customer Journey Map (Карта пути покупателя), чтобы выяснить, какая жилая недвижимость является наиболее востребованной среди казахстанцев.

Для этого использовался анализ поисковых запросов пользователей, данные государственной статистики и онлайн-опросов.

Кто чаще всего ищет жилье

Согласно сообщению аналитиков, чаще всего активность в поиске жилья проявляют женщины: 60% против 40% мужчин. При этом портрет лица, принимающего окончательное решение, отличается – обычно это мужчина в возрасте от 25 до 34 лет с ребенком дошкольного возраста.

Что касается возраста покупателей, то 57% интересующихся покупкой жилья оказались моложе 35 лет, а 20% – старше 55 лет.

В то же время сезонные тренды также оказались важными: загородная недвижимость более популярна летом, а спрос на новостройки растет в первом квартале и в конце года. Но все же жилье в многоквартирном доме популярнее, чем в частном.

Так, квартиры искали 71% опрошенных, а загородными домами интересовались 46%.

Покупка жилья. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Какие квартиры выбирают в Казахстане

43% респондентов планируют покупку только на первичном рынке, 23% – только на вторичном. Из тех, кто ориентируется на "первичку", половина предпочитает готовое жилье, а 26% рассматривают дома на финальных этапах строительства.

Далее казахстанцы начинают активный поиск и анализ вариантов. Так, 61% потенциальных покупателей вторичного жилья и 42% из тех, кто интересуется новостройками, начинают свой поиск с сайтов-агрегаторов.

"Среди пользователей популярны варианты с малым метражом. 43% составляет доля поиска однокомнатных квартир, и этот показатель растет год к году. Всего на студии, «однушки» и «двушки» приходится интерес 76% пользователей", – указывается в исследовании.

При этом 64% всех запросов в поисковиках связаны с категорией жилья:

эконом-класс – ищут 8% пользователей;

пользователей; комфорт-класс – доля составляет 44% ;

; бизнес-класс – всего 9% ищут подобные предложения;

ищут подобные предложения; премиум-класс – интересуются 39% пользователей, и этот показатель растет год к году.

Ремонт. Иллюстративное фото: gorodenkoff/Getty Images

На какие критерии обращают внимание в первую очередь

Выбирая недвижимость, казахстанцы предпочитают обращать внимание на безопасность – это один из главных критериев поиска и оценки типа жилья (он критичен для 59% покупателей ЖК комфорт-класса и 69% покупателей ЖК бизнес/премиум класса).

Кроме того, покупатели ожидают от жилья комфорт-класса наличие социальной инфраструктуры (60%) и транспортной доступности (58%). Для бизнес/премиум класса важны престижность района, архитектура и интерьер.

Затем покупатели начинают сравнивать застройщиков, основываясь на ряде факторов: 63% смотрят на качество завершенных объектов, 57% – на надежность застройщика.

На этом этапе 54% респондентов лично посещают объекты, чтобы принять решение, 34% покупателей собирают отзывы знакомых, 30% мониторят онлайн-карты, чтобы оценить привлекательность района.

"На первичном рынке предпочитают варианты с отделкой: чистовую отделку под ключ рассматривают 45% опрошенных, предчистовую отделку – 38%, жилье без отделки готовы рассматривать только 7%", – отмечают аналитики.

Заключительный этап – подбор ипотечных условий и окончательный выбор. Покупатели-инвесторы принимают решения на основе логики, тогда как покупатели, приобретающие жилье для себя, добавляют эмоциональные факторы.

Основные страхи покупателей связаны с мошенничеством (52%) и выявлением недостатков жилья после его покупки (50%).

Как показали результаты исследования, решиться на покупку жилья казахстанцам поможет снижение цен (51% респондентов), льготные условия покупки (37%) и снижение ставок по ипотеке (35%).

Таким образом, наиболее востребованными в Казахстане (согласно данным исследования) остаются небольшие квартиры: с одной или двумя комнатами, а также студии. При этом есть определенные базовые факторы, которые влияют на выбор покупателей.

Напомним, что ранее эксперт заявил об угрозе подорожания жилья в Казахстане из-за планов по отмене налоговой льготы.