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Под какие проценты выдают кредиты в Казахстане и в других странах ЕАЭС

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Домик, деньги и часы.
Деньги и часы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во втором квартале 2024 года средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам в странах ЕАЭС варьировались от 8% до 26% годовых. О том, где они были выше, читайте в материале NUR.KZ.

Процентные ставки по кредитам сильно зависят от сроков, на которые они выдаются. В Казахстане, например, у краткосрочных займов (на срок до 1 года) проценты обычно выше, чем у долгосрочных (на срок выше 1 года). 

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии, во втором квартале текущего года средневзвешенная ставка по краткосрочным тенговым кредитам, выданным физическим лицам в Казахстане, составила 19% годовых, тогда как по долгосрочным чуть ниже – 18,8%.

Интересно, что в Армении и Беларуси наблюдается другая картина. В этих странах средневзвешенная ставка по краткосрочным займам, также выданным населению в национальных валютах, составила 15,3% и 9,2% соответственно. При этом по долгосрочным ставки выше – 16% и 10%.

Самые высокие средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам были зафиксированы в России – 26% годовых. В Кыргызстане этот показатель составил 24,4%. Что касается займов на долгий срок, то в России они в среднем выдавались под 16,4%, а в Кыргызстане – под 23,4% годовых.

Интересен тот факт, что в целом Казахстан считается страной с дорогой ипотекой, однако средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным в национальной валюте, во втором квартале 2024 года здесь составила всего 11,3%.

Для сравнения: в Кыргызстане этот показатель был равен 18%, а в Армении – 12,6%. Более дешевую ипотеку выдавали в Беларуси и России – под 10,6% и 8% соответственно.

Впрочем, на казахстанский средний показатель могли сильно повлиять различные государственные льготные программы. Напомним, в 2024 году были запущены ипотеки "Наурыз" и "Отау", чьи ставки по кредитам намного ниже рыночных.

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам в ЕАЭС
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане сильно подорожали кредиты. В июле средневзвешенные ставки по выданным займам варьировались от 20,9% до 37% годовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2165059-pod-kakie-procenty-vydayut-kredity-v-kazahstane-i-v-drugih-stranah-eaes/

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