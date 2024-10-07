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Почему ипотека может оказаться выгоднее, чем накопление на квартиру в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина держит деревянный кубик
Кубики. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Ипотека может показаться убыточной из-за переплаты и долгого срока займа. Но влияние инфляции, роста стоимости жилья и прочие факторы делают такой долг выгоднее накоплений. Об этом узнайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Ипотека может быть выгоднее накопления на жилье в Казахстане из-за роста стоимости недвижимости и инфляции.
  • Налоговые льготы на проценты по ипотеке позволяют уменьшить финансовую нагрузку и увеличить размер зарплаты.
  • Оплачивая ипотеку, казахстанцы создают собственный капитал и защищают свои средства от инфляции, в отличие от аренды или накоплений.

Ипотечное кредитование является одним из основных способов покупки жилья. Однако иногда казахстанцы могут сомневаться в необходимости использования данного финансового инструмента.

При этом иногда считается, что лучше самостоятельно накопить деньги на покупку жилья или собрать максимальную сумму денег, чтобы сумма кредита оказалась как можно меньшее.

Однако в действительности длительный срок ипотеки может оказаться более выгодным решением по некоторым причинам.

Рост стоимости недвижимости

Стоимость недвижимости со временем может расти, и чем дольше придется копить, тем выше становится цена. Так, до конца 2024 года ожидается определенное подорожание квадратных метров в Казахстане.

В результате через несколько лет может оказаться, что квартира, которую казахстанцы планировали купить, стала дороже, а накопленные средства уже недостаточны. Это может привести к продлению срока покупки на длительное время.

Женщина кладет деньги в копилку в форме дома
Монеты в копилке. Иллюстративное фото: Sutthichai Supapornpasupad/Getty Images

Налоговые льготы

Во многих странах, включая Казахстан, существуют налоговые вычеты на проценты по ипотеке. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку и получить часть средств обратно через систему налогов.

То есть можно увеличить размер своей зарплаты за счет ипотеки.

Создание капитала и защита от инфляции

Оплачивая ипотеку, казахстанцы постепенно выкупают квартиру и создают собственный капитал. Также, в отличие от аренды, где деньги безвозвратно уходят владельцу жилья, ипотека делает казахстанцев владельцами недвижимости в настоящий момент.

Кроме того, процент по льготной ипотеке может оказаться ниже уровня инфляции, что может выгодно при грамотном планировании: то есть со временем доходы заемщика будут расти, а ежемесячный платеж в итоге окажется менее значимым, так как его сумма фиксируется на весь срок.

И даже если произойдут непредвиденные обстоятельства, то такое жилье все еще можно будет продать с наценкой из-за роста его стоимости, чтобы покрыть сам долг и получить средства на те или иные цели.

А если копить деньги на квартиру, то их покупательная способность со временем снижается из-за инфляции. При этом банковские вклады или инвестиции могут не успевать за инфляцией или иметь риски потери.

Другими словами, в долгосрочной перспективе выплата ипотеки может оказаться выгоднее, чем аренда или накопления. И после того, как кредит будет выплачен, заемщик будет жить в собственной квартире без ежемесячных платежей.

Однако нужно учитывать и возможные риски ипотеки, такие как изменение финансового положения или возможные сложности с выплатами.

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Ипотека
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2169631-pochemu-ipoteka-mozhet-okazatsya-vygodnee-chem-nakoplenie-na-kvartiru-v-kazahstane/

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