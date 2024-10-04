Эксперты ухудшили свои прогнозы по поводу курса тенге

Эксперты ожидают, что тенге в будущем будет слабее, чем ожидалось ранее. Их медианный прогноз на 2025 год ухудшился до 484 тенге, а на 2026 – до 494,4 тенге за доллар. Подробности читайте на NUR.KZ.

Курс доллара уже не первый раз превышает 480 тенге, а по состоянию на 4 октября официальный курс в Казахстане составляет 482,86 тенге за доллар. Между тем, согласно результатам опроса Национального банка РК, некоторые финансовые эксперты считают, что в будущем тенге может еще сильнее ослабнуть.

Так, если на текущий год медианный прогноз по курсу тенге установится на уровне 464 тенге (месяцем ранее ожидалось 461,2 тенге), то уже на 2025 год прогнозируется 484 тенге за доллар. К 2026 году показатель и вовсе может вырасти до 494,3 тенге.

Впрочем, эксперты ухудшили свои прогнозы не только по курсу тенге. На 2024 год был повышен медианный показатель инфляции с 8% до 8,4%, а вот на 2025 год, наоборот, понижен – до 6,7%. На 2026 год ожидания не изменились – 6%.

Примечательно, что на этом фоне изменились и ожидания по поводу базовой ставки. Если ранее ожидалось, что ее медианное значение на текущий год составит 14,5%, то теперь прогноз вырос до 14,6%. Аналогичный рост ожидается и в последующие годы: до 12% – в 2025 году и до 10,1% – в 2026 году.

Прогнозы экспертов. Данные: Национальный банк РК

Но это не значит, что Нацбанк обязательно будет повышать базовую ставку, здесь речь идет о медианном показателе для каждого года. А повышать или понижать ставку отечественный центробанк будет решать, ориентируясь на экономическую обстановку.

Также стоит учитывать тот факт, что данные прогнозы не обязательно должны сбыться. Они отражают субъективное мнение финансовых экспертов. К тому же, как отмечает Нацбанк, результаты опросов отражают неопределенность аналитиков касательно перспектив развития внутренней и мировой экономики как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.