В правила выдачи микрокредитов внесут изменения в Казахстане

В Казахстане планируют внести изменения в порядок заключения договоров о предоставлении микрокредитов. Соответствующий проект документа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Проект постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о внесении дополнений в порядок заключения договоров о предоставлении микрокредитов опубликован на портале "Открытые НПА" сегодня.

"Проектом предусматривается установление требований к договору о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Отмечается также, что проект разработан в рамках реализации подпункта 3 пункта 17 Статьи 1 Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

Согласно проекту документа предусматривается:

размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита или уплате вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита не может превышать 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;

все платежи заемщика по договору о предоставлении микрокредита, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором о предоставлении микрокредита, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь период действия договора о предоставлении микрокредита;

по соглашению сторон возможно увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита не более двух раз, не более чем на 45 календарных дней каждый, на улучшающих условиях, предусматривающих вознаграждение по договору не более 0,2% в день.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 19 августа. Постановление, согласно опубликованной информации, вводится в действие с 20 августа 2024 года.

Напомним, ранее депутаты сената предлагали не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП (около 3,7 млн тенге) без согласия супруга. Как объяснил Олжас Кизатов, этой суммы должно быть достаточно, чтобы покрыть срочные расходы, в том числе связанные с медобеспечением.

Позже это решение комментировал глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Кроме того, замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.

В начале июня Олжас Кизатов сообщал о том, что некоторым гражданам в Казахстане могут начать списывать задолженности.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев.

При этом в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В прошлом году эксперты сообщали, что более 1,5 миллиона казахстанцев стали заемщиками МФО, и многие не могут выплатить задолженность.

"Общая задолженность населения перед микрофинансовыми организациями с учетом списанных контрактов на 1 сентября составила порядка 1,1 триллиона тенге", – говорил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

При этом ранее предлагалось запретить выдавать кредиты гражданам до 21 года, не имеющим официальных доходов.

Мы также писали, что с начала сентября в силу вступит запрет на выдачу кредитов казахстанцам без согласия супругов.

Сообщалось также, что в Казахстане могут ввести максимальные суммы по потребительским займам и микрокредитам. Ограничения коснутся только беззалоговых кредитов.