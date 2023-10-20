Не достигших 21 года казахстанцев хотят ограничить в выдаче кредитов

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в мажилисе рассказала, кому хотят ограничить выдачу кредитов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила, что Агентством разработаны законодательные поправки, которые предусматривают введение запрета на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам, имеющим просрочку по кредиту свыше 90 дней.

Сейчас, по ее словам, такое ограничение действует только в отношении заемщиков, у которых доход ниже размера одной минимальной зарплаты (МЗП).

"На фоне роста проблемной задолженности среди молодежи предлагается ввести требование, что выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

Как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита, агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита", – рассказала она.

Комментируя последнее предложение, Абылкасымова сообщила, что в сегменте потребительского кредитования наблюдается рост за последние три года.

"Согласно данным Национального банка, среднегодовой рост беззалоговых потребительских кредитов с 2021 года составил 33%, за восемь месяцев текущего года портфель потребительских кредитов составил более 9,2 триллиона тенге.

Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2 процента. Количество заемщиков с просроченным кредитом составило 516 тысяч человек или 7% от общего числа заемщмков", – указала Мадина Абылкасымова.

В целом, по данным главы Агентства, общий объем кредитов казахстанцев на сегодня составляет 18 триллионов тенге, количество заемщиков – более 8 миллионов человек.

Также сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов высказался о причинах закредитованности казахстанцев.

Напомним, в марте этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В мае в АРРФР высказались о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане – там ответили, что это будет вмешательством во внутреннюю деятельность банка.

В августе казахстанцам дали возможность запретить оформлять на себя кредиты.

Недавно депутаты предложили ограничить возраст кредитования и снизить ставку. А на днях – приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев.

Вчера мы писали, что казахстанцы оказались должны более триллиона тенге микрофинансовым организациям.