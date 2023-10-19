Больше триллиона тенге оказались должны казахстанцы микрофинансовым организациям

Более 1,5 миллиона казахстанцев стали заемщиками МФО, и многие не могут выплатить задолженность. Эксперты считают, что нужно ужесточить деятельность таких организаций, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщают корреспонденты телеканала, эксперты предлагают ужесточить в Казахстане деятельность микрофинансовых организаций, которые выдают займы по высоким ставкам.

Отмечается, что если ставки у банков ограничены в 56% годовых, то ставка по займу в микрокредитной организации может быть 150 и даже 300%, а сам кредит выдается без анализа платежеспособности.

Один из жителей Алматы рассказал, что раньше был частым клиентом микрофинансовых организаций. По его словам, на невыгодные условия приходилось идти, потому что банки в выдаче денег отказывали. Погасить последний заем микрофинансовой компании у него так и не получилось.

"Начали проценты капать. Соответственно, з/п и так не хватает, а еще и просрочка. Проценты. И, соответственно, я перестал платить вообще. Просто отставил их пока в сторону. Потому что невозможно было платить. Потому что процент с каждым днем все больше и больше растет. И вот так вот она накопилась, сумма 158 тысяч. Я туда больше вообще не хочу залезать", – рассказал алматинец.

С гигантскими процентами в микрофинансовых организациях столкнулась еще одна жительница мегаполиса. Она оформила займы на личные расходы сразу в десяти компаниях. Изначально долг составлял около полумиллиона, а потом она стала должна почти полтора.

"Я брала в десяти МФО: буду как есть говорить, брала от 70 тысяч до 200. На сегодняшний день – с процентами, с пенями – это 1 миллион 390 (тысяч тенге – прим. ред.). Они звонят беспрерывно, начиная с 8 утра до 10 часов ночи, очень грубо разговаривают. То есть наглеют, переходят на личности. Также они передают дело коллекторам, и уже от коллекторов передается в суд", – поделилась девушка.

Отмечается, что таких людей, которые не могут платить по счетам в микрофинансовых организациях, в Казахстане с каждым днем все больше. Общая сумма задолженности, по данным Первого кредитного бюро, превышает триллион тенге.

"Общая задолженность населения перед микрофинансовыми организациями с учетом списанных контрактов на 1 сентября составила порядка 1,1 триллиона тенге. Число заемщиков микрофинансовых организаций составило 1,56 миллиона человек", – заявил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

По данным телеканала, если сложить всех проблемных заемщиков микрофинансовых компаний, их количество уже более миллиона. На этом фоне экспертов удивляет, что МФО разрешают брать 150% годовых по своим кредитам.

"МФО не может накрутить больше 50% от долга, но прикол в том, что теперь они могут эти проценты накрутить быстрее. Им разрешили зарабатывать быстрее. Если раньше им нужно было, условно, после 45 дней еще 45 дней, чтобы накрутить максимум, то теперь это будет быстрее. Потому что предельная ставка в день стала больше. Если раньше предельная ставка получалась по кредитам свыше 45 дней до определенной суммы по объему кредитов 128%, теперь будет 146%", – отметил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

При этом, по данным Национального банка РК, количество микрофинансовых компаний в Казахстане на август составляет 250. В отличие от банков, получить лицензию на работу для такой организации несложно. Специалисты считают: давно пора ужесточать требования.

"Я думаю, что это дело времени. Поскольку законодательно база у нас совершенствуется и здесь необходимо подходить комплексно. Тем не менее у нас нет 100%-ной гарантии, что та или иная микрофинансовая организация действует полностью, с учетом всех прав своих заемщиков.

Необходимо также учитывать, наверное, почему народ бежит именно к этим кредитам, именно к таким займам. Возможно, ограничение частично в рекламной деятельности – формат их популяризации ограничить или доступность таких займов снизить возрастом заемщика или историей кредитной", – объяснил экономист Степан Шрамко.

Сложившаяся ситуация с микрофинансовыми компаниями, по мнению экспертов, возникла, потому что банки часто отказывают. В стране назревает огромная проблема с микрофинансовыми компаниями, и пока нет ответа, как ситуацию взять под контроль и исправить.

Источник: КТК

При этом напомним, что вчера депутаты мажилиса приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев.

Предлагается стимулировать микрофинансовые и коллекторские организации прощать долги проблемных заемщиков. Для этого их доходы, возникающие при списании, предлагается на три года освобождать от налогообложения.

Также напомним, что с марта у казахстанцев с долгами появилась возможность пройти процедуру банкротства, если у них нет возможности обслуживать свои обязательства.

При этом, если размер задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) и у человека нет имущества, то он может пройти внесудебную процедуру банкротства. При наличии других видов долгов и имущества гражданин может рассчитывать на судебную процедуру.

Еще в Казахстане предлагают списывать микрокредиты, оформленные мошенниками.

Более того, из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.