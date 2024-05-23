Сколько задолжали казахстанцы по кредитам, рассказал представитель финрегулятора

Зампред АРРФР Олжас Кизатов сегодня в кулуарах сената рассказал, сколько граждан в Казахстане имеют проблемные кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Общий размер потребительских займов составляет 14,2 трлн тенге. Из них доля просроченных кредитов 90+ (дней – прим. ред.) составляет 1,6 трлн тенге или 12%.

Количество заемщиков, получивших потребительские займы, составляет 8,4 млн человек. Количество заемщиков, у которых просрочка свыше 90 дней, составляет 1,5 млн человек", – сказал Олжас Кизатов.

При этом замглавы АРРФР отметил, что привел данные по состоянию на 1 апреля 2024 года.

Напомним, сегодня депутаты сената предложили не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП (около 3,7 млн тенге) без согласия супруга. Как объяснил Олжас Кизатов, этой суммы должно быть достаточно, чтобы покрыть срочные расходы, в том числе связанные с медобеспечением.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев.

При этом в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В прошлом году эксперты сообщали, что более 1,5 миллиона казахстанцев стали заемщиками МФО, и многие не могут выплатить задолженность.

"Общая задолженность населения перед микрофинансовыми организациями с учетом списанных контрактов на 1 сентября составила порядка 1,1 триллиона тенге", – говорил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

При этом ранее предлагалось запретить выдавать кредиты гражданам до 21 года, не имеющим официальных доходов.